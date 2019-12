Oroscopo Branko del 29 dicembre: previsioni di oggi segno per segno

L’oroscopo di Branko del 29 dicembre è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale. Siete curiosi di conoscere la vostra situazione astrologica dell’ultima domenica di dicembre? Ecco le previsioni dei pianeti e delle stelle di questa giornata di fine weekend.

Branko oroscopo 29 dicembre da Ariete a Gemelli

Ariete – Non smettere mai di dare prova d’affetto in famiglia e cercate di pensare poco al denaro, ne avrete di più nell’anno nuovo. Il successo vi cambia la vita, ma l’amore resta sempre il regalo più bello del mondo

Toro – Mercurio in Capricorno vi porta buone notizie che riguardano le finanze, i viaggi d’affari o piacere. Avete la protezione diretta del Sole, che vi indica la giusta strada da intraprendere nel 2020. Qualche piccolo conflitto in famiglia a causa della Luna faticosa.

Gemelli – Mercurio transita in Capricorno e vi porta occasioni imperdibili che riguardano gli affari, il lavoro e lo studio. Non sottovalutate il divertimento, che vi aiuta ad ottenere ciò che volete con poco sforzo. In amore, qualcuno vi mangerà. Siete un bel bocconcino!

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Anche l’amore dovrà essere seguito con Mercurio opposto fino al 16 gennaio. Il problema non è lui ma sono Saturno, Giove, Plutone, Sole. Luna congiunta in Venere vi condurrà nell’anno nuovo.

Leone – Giornata stressante. Massima cautela in ambito privato e salute. Le influenze del Capricorno sono ottime per il campo lavorativo e le questioni finanziarie. Le iniziative importanti per il futuro vanno prese dal 3 gennaio. Non siate ansiosi, anzi siate prepotenti.

Vergine – Mercurio vi guida sui sentieri della vita appagante, ma faticosa. Non sempre gli amici e i conoscenti vi danno una mano, spesso le donne vengono aiutate da qualche corteggiatore. In questa giornata avrete amore e fortuna, ma dovrete tenere sotto controllo la salute.

Previsioni di domenica 29 dicembre da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questa giornata, Saturno è molto severo e porta qualche disturbo alle ossa. Plutone, invece, vi rende insoddisfatti, mentre Giove tocca tutto il ramo legale. Siete stressati a causa del troppo lavoro, cercate di regolarvi. Questa è una giornata di gioia d’amore, amicizia e confronto con i figli. Intesa mamma-figlia non ideale.

Scorpione – Mercurio si trova nella migliore postazione fino al 16 gennaio, vi conviene non perdere nessuna occasione. Avrete la possibilità di dare una svolta definitiva nei rapporti di lavoro. Potete avete tutto ciò che desiderate, anche quell’amore che vi maltratta ma che vi fa impazzire.

Sagittario – A causa del passaggio veloce di Mercurio, non siete riusciti a concludere ciò che avete programmato. In questa giornata, dedicatevi di più alle amicizie, ai piccoli della casa, al coniuge. Un desiderio d’amore potrebbe realizzarsi.

L’oroscopo di Branko del 29 dicembre da Capricorno a Pesci

Capricorno – Mercurio starà con voi fino al 16 gennaio, aumenterà il ritmo del lavoro e vi porterà successo, occasioni di guadagno. Le vecchie questioni legali possono essere finalmente chiarite. L’anno si chiude con un trionfo d’amore.

Acquario – L’anno si conclude con attimi di nostalgia, meglio prenotare un viaggio. Nella romantica atmosfera di casa vostra potrete vivere momenti d’amore indimenticabili, Luna e Venere sono dalla vostra parte.

Pesci – In questa giornata potete contare sulla protezione delle stelle, anche Mercurio vi porta fortuna. Giove vi accompagna in ogni vostra iniziativa professionale, legale e finanziaria. La fine dell’anno si concluderà in modo clamoroso per la vita sentimentale.