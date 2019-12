Paola Caruso torna col suo ex Francesco Caserta, padre di Michelino? Gli strani movimenti social

Paola Caruso e Francesco Caserta tornano insieme?

Cosa bolle in pentola tra Paola Caruso e Francesco Caserta? Ricordiamo che l’ex Bonas di Avanti un altro! da alcune settimane è al centro dell’attenzione per via della sua burrascosa relazione sentimentale con Moreno Merlo.

Ma da giorni la soubrette calabrese ha iniziato a mettere dei like a delle foto condivise dal suo ex. Per quale ragione? Per caso c’è un riavvicinamento tra i due? Ricordiamo che il ragazzo non ha mai voluto riconoscere il figlioletto Michelino, mentre lei si è recata più volte nei salotti di Barbara D’Urso per cercare di riappacificarsi con l’uomo che amava.

Gli strani movimenti social della soubrette calabrese

Di recente Francesco Caserta ha condiviso alcuni post sul suo account Instagram e, con grande stupore, sono spuntati i like della sua ex Paola Caruso. Ovviamente non viole dire che i due si sono rimessi insieme, ma questi dettagli non sono sfuggiti ai follower di entrambi. Ricordiamo che qualche giorno fa la cavallerizza calabrese ha mostrato sui social un meraviglioso dono:

“Io e Michelino abbiamo ricevuto un bel regalo di Natale, il più bello che potevamo augurarci. Michele e Gabriele insieme super fratelli”,

ha scritto la Caruso. Per la cronaca, Gabriele è l’altro figlio di Caserta.

Paola Caruso e Francesco Caserta ci riprovano?

Tempo fa, ospite nei programmi di Barbara D’Urso, Paola Caruso aveva confidato questo:

“Mio figlio ha un fratello”.

Ora c’è da vedere se i rapporti tra l’ex Bonas di Avanti un altro! e il suo ex siano migliorati oppure si tratta solo di semplice likes su foto. C’è da dire che negli ultimi tempi la Caruso non ha dato una bella immagine, infatti ricordiamo ancora le sue parole al veleno contro l’altro suo ex Moreno Merlo.

A questo punto non ci rimane che attendere e magari aspettare una conferma o una smentita da parte dei diretti interessati. Naturalmente ne approfitteranno per dir tutto nei programmi di Lady Cologno.