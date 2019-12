Stefano Macchi svuota il sacco: ecco cosa è successo con Cecilia a Temptation Island Vip. E Anna Pettinelli?

Stefano Macchi si confessa a Non succederà più

Stefano Macchi ha rilasciato una lunga intervista a Non succederà più, un programma in onda su Radio Radio. Il ragazzo ha avuto di raccontare cosa è accaduto durante e dopo la sua esperienza a Temptation Island Vip 2. In primis ha precisato in che rapporti è con la tentatrice Cecilia Zagarrigo e che a settembre era stato frainteso.

“Questo è quello che dite voi, quello che sostiene Anna. Noi eravamo sempre in costume, tutti struccati. Ho conosciuto una ragazza diretta, semplice, molto simpatica con la quale ho legato in amicizia”,

ha confessato il compagno della speaker e prof di Amici, Anna Pettinelli.

La sua esperienza con Anna Pettinelli a Temptation Island Vip 2

Intervistato da Giada Di Miceli per Non succederà più, l’ex partecipante di Temptation Island Vip 2, Stefano Macchi ha continuato così:

“Io personalmente lui lo vedo molto naturale… In lui non ho visto molta malizia… A me non sembri un marpione. Sicuramente hai sbagliato facendo ingenuamente delle mosse, ma secondo me non le hai fatte con malizia”.

Per fortuna dopo l’ultimo falò il ragazzo è riuscito a convincere la sua compagna Anna Pettinelli della sua innocenza. Infatti i due ora sono felici più che mai rendendosi conto che questa esperienza ha fatto molto male alla conduttrice di RDS.

“Ho visto le immagini, e dicevo che forse ho peccato d’ingenuità. Tante colleghe che mi hanno visto al falò mi hanno detto ‘Ma perché Anna si è arrabbiata?’. Lei si è persa in queste immagini nel montaggio è stata veramente male”,

ha detto Stefano a Radio Radio. Poi quest’ultimo si immagina sposato con la sua dolce metà, un sogno che a quanto pare non avvererà nell’immediato.

Stefano Macchi e i rapporti con Cecilia Zagarrigo

Nel corso della lunga intervista Stefano Macchi ha parlato anche del suo attuale rapporto con Cecilia Zagarrigo. L’uomo ha detto che gli sarebbe piaciuto frequentare la tentatrice fuori dal programma con o senza la presenza di Anna Pettinelli.

“Come interazione io e Cecilia avevamo molta complicità ecc. Lì dentro è come un villaggio, la realtà è un’altra cosa: è tutto amplificato. È una ragazza che volentieri avrei frequentato fuori perché mi trovavo bene. L’avrei frequentata fuori con e senza Anna”,

ha concluso l’ex partecipante della seconda edizione di Temptation Island Vip.