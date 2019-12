Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada insieme, arriva la bella notizia: la decisione della Rai

Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada tornano con 20 anni che siamo italiani

Ebbene sì, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada hanno ottenuto una meritata promozione. Infatti dopo l’inaspettato grande successo ottenuto con lo show 20 anni che siamo insieme, Rai Uno ha deciso di riproporre il programma nella prossima stagione televisiva.

Come riporta il magazine Vero, la direttrice della prima rete della tv pubblica, Teresa De Santis, ha dato il via libera per l’organizzazione della seconda edizione. Sembra proprio che il cantautore partenopeo e l’attrice iberica torneranno insieme tra qualche mese, ossia in primavera con altri tre appuntamenti. Ma non è finita qui, infatti nel 2020 potrebbe esserci la terza stagione magari verso autunno.

Lo scoop del settimanale Vero

Nel nuovo numero del settimanale di gossip Vero, diretto da Cristina Pozzoli è riportata la seguente notizia che ha dell’incredibile:

“Il grande successo della prima edizione di Vent’anni che siamo italiani, che ha superato il 21% di share, deve aver già convinto la direttrice di Rai Uno Teresa De Santis a dare l’ok per una seconda stagione. Gigi D’Alessio, sempre accompagnato da Vanessa Incontrada, potrebbe tornare su Rai Uno già in primavera con tre nuove puntate per poi continuare anche in autunno”.

Gigi D’Alessio impegnato col tour, Vanessa Incontrada potrebbe andare a Sanremo 2020

Nonostante la rivista Vero ha lanciato lo scoop, al momento non è arrivata nessuna ufficialità da parte dei vertici Rai di Viale Mazzini. Nell’attesa di vedere delle notizie, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada sono concentrati separatamente ad altri progetti professionali.

Il cantautore napoletano che la settimana scorsa è stato ospite a Domenica In, ha ripreso la sua tournée col collega ed amico Nino D’Angelo. Mentre la soubrette ed attrice spagnola è una delle candidate come co-conduttrice al fianco di Amadeus per la 70esima edizione del Festival di Sanremo. Ricordiamo che il conduttore dei Soliti Ignoti – Il Ritorno alla kermesse canora vorrebbe due donne differenti per ogni serata, per un totale di cinque puntate.