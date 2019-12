Caterina Balivo atomica mentre accavalla le gambe: lo spacco vertiginoso mostra più del dovuto [FOTO]

Caterina Balivo in onda anche durante le feste di Natale

Caterina Balivo nonostante il periodo di festa continua ad entrare dentro le case degli italiani. Infatti, approfittando dell’assenza di Uomini e Donne e Detto Fatto, i dirigenti di Rai Uno ha deciso di continuare a mandare in onda Vieni da me.

A quanto pare si tratta di puntate registrate prima visto che l’artista napoletana per il momento si trova in vacanza nella sua baita in montagna con la sua famiglia. Nelle ultime ore, però, l’artista ha fatto parlare di sé per qualcos’altro. Ossia per un abito molto sensuale utilizzato durante lo shooting fotografico per un noto magazine.

Il grande successo di Vieni da me

In occasione delle feste natalizie, Caterina Balivo ha concesso un’intervista ad un noto settimanale. Quest’ultimo le ha dedicato la copertina, quindi ha proposto alla conduttrice di Vieni da me di realizzare delle foto con un meraviglioso abito rosso, colore simbolo delle festività attuali.

In questo periodo la 39enne può sorridere visto che il suo programma pomeridiano di Rai Uno ha ottenuto uno share maggiore e più telespettatori. Complice di questo successo l’assenza del dating show di Maria De Filippi e del programma di tutorial di Bianca Guaccero.

Oltre al piccolo schermo, la Balivo ha un grosso seguito anche su Instagram dove condivide quasi tutto. E a proposito di social, di recente ha postato una foto dove la mostra con un vestito davvero sensuale.

Caterina Balivo incanta il popolo del web

La bella Caterina Balivo si è fatta fotografare in una posa che ha lasciato a bocca aperta i suoi numerosi seguaci. Nello specifico si vede la conduttrice napoletana indossare un meraviglioso abito rosso mentre è seduta virtualmente su dei pacchi di Natale color oro.

Da notare lo spacco vertiginoso che mostra uno stacco di coscia incredibile. Ad accompagnare il tutto un paio di scarpe dorate con dei tacchi impressionanti. Ovviamente lo scatto in questione ha ricevuto migliaia di likes e tantissimi commenti positivi da parte dei follower: Ecco il post: