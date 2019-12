Uomini e Donne, anticipazioni: Giulio Raselli è pronto a scegliere, l’annuncio

Giulio Raselli è finalmente giunto ad una conclusione. Ecco che cosa è successo nella registrazione del trono classico di sabato 28 dicembre.

Uomini e Donne, anticipazioni: Giulio è pronto a fare la sua scelta

Sabato 28 dicembre c’è stata una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Da come ci informa il sito di gossip Isa e Chia, Giulio Raselli a inizio puntata ha annunciato di essere pronto per la scelta e che questa avverrà nella prossima registrazione. Ma che cosa è successo con le sue corteggiatrici?

Alla fine della scorsa puntata Giulio ha raggiunto in camerino Giovanna per chiarire il discorso dei genitori freddi. Mentre stavano parlando e mentre si stavano baciando è arrivata anche una chiamata della mamma di lei. La signora e Giulio hanno parlato un po’, poi lui ha notato che Giovanna ha salvato il nome della madre come “yogurt scaduto” ad indicare quanto è acida.

Tuttavia, la corteggiatrice ha detto che lei può dire quello che vuole sui suoi genitori, ma lui no perché è ancora un estraneo. Non solo, ma poi in studio Giovanna si è arrabbiata molto con il tronista. Ecco qui di seguito che cosa è successo.

La reazione di Giovanna all’annuncio della scelta

Giovanna ha reagito molto male quando ha visto l’esterna di Giulia. Giulio ha fatto una bella esterna con lei in cui hanno parlato molto e si sono scambiati qualche bacio a stampo. Giovanna, avendo vissuto un’altra esterna con Giulio, ha avuto una reazione molto forte.

Maria ha mandato in onda il video e effettivamente anche tra Giulio e Giovanna c’è stata una bellissima esterna in piscina dove ci sono state delle frasi importanti e dei baci lunghi e molto appassionati.

Giovanna non è riuscita a spiegarsi il motivo di due belle esterne, simili, a ridosso della scelta. La corteggiatrice ha detto che non sa se vuole uno come Giulio accanto a lei e che potrebbe dirgli di no. Tuttavia, Lorenzo Riccardi e Tina l’hanno attaccata pesantemente.

Gianni Sperti, invece, ha detto che secondo lui il rapporto di Giulio e Giovanna è molto più profondo e ha chiesto che cosa ne pensava Giulia, ma lei non sapeva che cosa dire e ha preferito che fosse il tronista a parlare. Giulio, ovviamente, dovendo scegliere nella prossima puntata, non ha potuto dire nulla. Secondo voi chi sceglierà alla fine?