Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: Carlo si scusa ma in studio scoppia di nuovo il caos

Carlo Pietropoli si è scusato per il suo comportamento, ma in studio è scoppiato di nuovo il caos. Ecco che cosa è successo nella registrazione del trono classico.

Uomini e Donne, anticipazioni: Carlo si scusa

Nella scorsa registrazione del trono classico di Uomini e Donne (non ancora andata in onda) Carlo ha fatto scoppiare in studio il caos. Il tronista ha iniziato ad inveire contro le sue corteggiatrici offendendole e rivolgendosi in un modo veramente molto brutto. Inoltre, è quasi venuto alle mani con Lorenzo Riccardi, ospite in studio come opinionista.

Ebbene, sabato 28 dicembre si è svolta un’altra registrazione del trono classico e nello spazio dedicato a Carlo, lui ha chiesto scusa per il comportamento che ha avuto. Il tronista ha spiegato che quello che ha fatto vedere non è parte del suo carattere. Il pubblico e soprattutto le sue corteggiatrici riusciranno a dimenticare quel brutto episodio?

Caos in studio tra corteggiatrici, Cecilia fa passi avanti

Carlo ha fatto un’esterna con Marika e la ragazza ha dato molti pareri e giudizi sulle altre corteggiatrici. Per questo al rientro in studio c’è stato un litigio molto acceso tra Marika e Marianna. Da quello che raccontano le talpe del sito di gossip Isa e Chia, pare che sia stata Marika ad avere la peggio nel confronto risultando scortese e esagerata.

La corteggiatrice continuava ad alzarsi, a far partire applausi e Carlo è rimasto sorpreso da questo comportamento. Infatti, ha detto che se in esterna gli aveva fatto una bella impressione, dopo questo stava cambiando idea su di lei.

Maria, poi, ha fatto vedere l’esterna con Cecilia. Carlo ha detto che con lei si trova sempre bene ed è riuscito a sfogarsi per la puntata scorsa. Lei gli è stata vicino, lo ha ascoltato, capito e consolato. Alla fine si sono scambiati un bacio. Anche in studio Carlo ha detto di essere davvero molto contento del percorso con Cecilia. Che cosa succederà?

L’annuncio della scelta

Se Carlo è entrato adesso nel vivo del suo percorso da tronista, Giulio Raselli sembra essere arrivato finalmente ad una conclusione. Nella registrazione del 28 dicembre, infatti, ha annunciato di essere pronto e che la prossima puntata sceglierà una delle sue corteggiatrici, Giovanna e Giulia. Sul trono rimarranno solamente Carlo e Sara o la redazione deciderà di chiamare altri tronisti?