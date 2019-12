‘Volata per strada…’: grave incidente per Luciana Littizzetto, si è fratturata il polso e la rotula [FOTO]

Brutto incidente per Luciana Littizzetto

Luciana Littizzetto, la nota comica torinese e spalla destra di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa trascorrerà il prossimo Capodanno a letto. Per quale motivo? Purtroppo l’attrice ha avuto un brutto incidente che le ha provocato una frattura del polso della mano destra e la rotula. Quindi si è ritrovata con braccio e gamba completamente ingessati.

A dare la notizia è stata la stessa piemontese attraverso un post condiviso sui suoi canali social. Su Instagram la si vede sorridente seduta sul suo letto dove sono ben visibili le parti infortunate. Al fianco dello scatto la donna ha scritto la seguente didascalia:

"E buona fine e buon principio. #nocomment #volata #perlastrada #rotulaepolso".

La comica torinese è caduta per strada provocandosi delle fratture

Per il momento non siamo a conoscenza di cosa sia accaduto realmente a Luciana Littizzetto. Ma stando ad alcune informazione trapelate, la comica torinese sarebbe volata per strada rompendosi il polso e la rotula destra.

Dopo aver postato lo scatto su IG, come era prevedibile, il post in questione è stato sommerso dai messaggi e likes da parte dei follower che si sono preoccupati per la loro beniamina. In molti le hanno domandato che le è successo, altri invece le hanno augurato una pronta guarigione. Eccone alcuni:

“Buona guarigione”; “Che ti è successo?”; “Vedrai che l’anno nuovo ti porterà solo cose buone”; “Torna presto in piedi, che le domeniche senza di te sono di una noia!”.

Il supporto dei follower e di Che Tempo Che Fa

Oltre ai commenti da parte dei seguaci, Luciana Littizzetto ha ricevuto l’incoraggiamento anche da parte del profilo ufficiale di Che Tempo Che Fa, trasmissione nella quale lavora da tantissimi anni:

“Ci dispiace tanto Luciana, ti auguriamo una pronta guarigione”.

Quindi la nota comica piemontese sara costretta a trascorrere le prossime feste, ossia Capodanno e l’Epifania a casa e molto probabilmente a letto. Per quanto riguarda i suoi prossimi impegni al fianco di Fabio Fazio, per il momento non sappiamo nulla.