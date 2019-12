Uomini e Donne, anticipazioni: ecco tutto quello che è successo nella registrazione del trono classico del 28 dicembre

Giulio ha annunciato la scelta, Carlo di nuovo nel caos e le nuove esterne di Sara. Ecco che cosa è successo nel trono classico di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, anticipazioni: Giulio è pronto a scegliere

Sabato 28 dicembre si è svolta una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne e il sito di gossip Isa e Chia è riuscito ad essere presente e a diffondere le prime anticipazioni. Innanzitutto, Giulio ha annunciato di essere pronto a scegliere. Nella prossima puntata, dunque, sceglierà o Giovanna o Giulia.

Nel frattempo ha fatto delle belle esterne con entrambe. Con Giovanna ha chiarito nei camerini la questione legata ai genitori (lui aveva detto che i suoi genitori erano freddi e lei si era offesa), poi hanno trascorso del tempo in una spa tra massaggi, bagni e baci molto appassionati.

Con Giulia, invece, hanno parlato molto e ci sono stati dei baci a stampo. Nonostante l’esterna con Giovanna sia stata “migliore”, la corteggiatrice si è arrabbiata molto e ha detto di non capire come sia possibile che a ridosso della scelta lui si comporti così con entrambe.

Tuttavia, secondo Gianni Sperti il tronista sceglierà Giovanna perché con lei il rapporto è più profondo e completo. Invece, Lorenzo Riccardi e Tina Cipollari l’hanno attaccata pensando che stia facendo di tutto per dire no.

Carlo chiede scusa, arriva il bacio con Cecilia

Carlo ha chiesto scusa per il comportamento che ha avuto nella registrazione precedente dove aveva trattato malissimo Chiara e Bruna ed era quasi venuto alle mani con Lorenzo. Tuttavia, la puntata registrata il 28 non è stata più tranquilla. La sua corteggiatrice Marika ha iniziato a fare un “teatrino” litigando con Marianna. Carlo, se in esterna era stato piacevolmente colpito da lei, in studio ha cambiato idea.

Le cose con Cecilia Zagarrigo, invece, stanno andando sempre meglio. L’esterna tra loro è stata molto intima. Lui si è sfogato con lei riguardo la puntata precedente e lei ha saputo consolarlo. Alla fine si sono baciati ed entrambi sono molto contenti di quello che stanno costruendo.

Le nuove esterne di Sara

Ancora poco spazio è stato riservato alla nuova tronista Sara. Ma è normale visto che Giulio è arrivato alla fine del suo percorso e Carlo è riuscito ad entrare nel meccanismo del programma. Ad ogni modo, la tronista ha fatto un’esterna con Sonny a Roma in cui il corteggiatore ha raccontato un po’ della sua vita.

Poi Maria ha fatto vedere l’incontro tra lei e Giuseppe nella casona. Il nuovo corteggiatore l’ha colpita molto, tanto che Sara ha chiesto alla redazione di vederlo di nuovo e così l’ha accompagnato all’aeroporto.