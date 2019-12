Incidente per Luciana Littizzetto, ma sul web scoppia la bufera: “Solo la gamba? Peccato” (FOTO)

In queste ore la comica Luciana Littizzetto ha pubblicato una foto nella quale si è mostrata con la gamba e il braccio destro completamente fasciati a causa di un incidente. La collega di Fabio Fazio ha raccontato di essere volata per strada, anche se l’esatta dinamica non è ancora trapelata.

Ad ogni modo, la cosa che sta generando maggiore sgomento riguarda i commenti che si stanno sviluppando al di sotto della foto in questione. Numerose persone, infatti, le hanno detto che se lo fosse meritato ed hanno aggiunto una serie di cattiverie davvero molto pesanti. Vediamo cosa è successo.

L’incidente di Luciana Littizzetto

Questa mattina, Luciana Littizzetto ha informato tutti i suoi fan di aver subito un pesante incidente. Nell’immagine pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale, la comica ha tutta la gamba destra e il polso completamente fasciati. L’unica descrizione presente al di sotto di tale scatto è stata: “Sono volata per strada”. Per il momento, dunque, non è chiaro se la donna abbia avuto un incidente mentre era a bordo di qualche vettura, oppure se sia stata investita.

Quello che è trapelato è che si è fratturata polso e rotula della parte destra del corpo. Nonostante tutto, però, la collega di Fazio non ha potuto fare a meno di sfoggiare tutta la sua solarità e il suo umorismo con un bel sorriso e un pollice all’insù. Molte persone si sono preoccupate per lei e le hanno augurato pronta guarigione, ma altre non hanno agito esattamente nella stessa maniera.

I commenti velenosi di alcuni hater

La maggior parte dei siti di gossip hanno condiviso la notizia relativa all’incidente di Luciana Littizzetto, tra questi, a destare particolare sgomento e la pagina Facebook di Fanpage. Anche tale sito ha condiviso la notizia ma, al di sotto del post in questione, gli utenti dei social si sono sbizzarriti con commenti davvero cattivi contro la comica.

Molte persone le hanno detto di esserselo meritato a causa di tutte le cattiverie che dice ogni giorno. Altri, invece, ci sono andati giù in modo molto più pesante augurandole di fratturarsi anche qualche altra parte del corpo. Insomma, considerazioni davvero pesanti e forti che, almeno per il momento, non hanno visto risposta da parte della diretta interessata.