‘Stai attenta a non fulminarti la pa*ata…’: Naike Rivelli tutta svestita coperta dalle luci di Natale [FOTO]

La nuova provocazione di Naike Rivelli

Nonostante il periodo natalizio Naike Rivelli non si risparmia a condividere sui social delle foto dal sapore bollente. La figlia di Ornella Muti che ha fatto il suo esordio sul grande schermo a soli otto anni, dopo una serie di film ha deciso di allontanarsi da quel mondo. Infatti ora la modella si dedica a tutt’altro, ovvero alla fotografia, spesso provocatrice, ma anche allo yoga.

La figlia di Ornella Muti e il suo regalo di Natale

Tantissimi follower di Naike Rivelli, circa 250 mila, seguono quotidianamente le azioni della loro beniamina. Infatti la figlia di Ornella Muti si diletta a stuzzicarli con una serie di foto e clip davvero piccanti.

Nell’ultimo scatto l’attrice si è fatta vedere ancora una volta senza veli, a testa in giù, ricoperta solamente dalle luci di Natale in led. Per essere chiari le stesse di quelle che tutti mettiamo sopra l’albero. Oltre alle lucine, si sono accesi anche gli animi dei seguaci che si sono ritrovati davanti una figura celestiale ma nello stesso tempo provocante.

Il suo corpo privo di indumenti e soprattutto di biancheria intima sono risaltati ancora di più grazie a questo accessorio natalizio. Ovviamente il post in questione ha ottenuto migliaia di likes e numerosi complimenti da parte di coloro che la seguono sul social network. Eccone alcuni:

“Luminosa come il sole”; “Sei bellissima”; “Non si può dire che non sia ginnica…”; “Occhio a non fulminarti la patata”; “Scatto da 10 e lode, sei stupenda”; “Magica…”. (Continua dopo il post)

Naike Rivelli e Ornella Muti incantano il web

Non è la prima volta che Naike Rivelli compie delle azioni del genere su Instagram. Qualche giorno fa, ad esempio, la modella ed attrice si è mostrata insieme alla madre Ornella Muti. Le due donne sono sdraiate sul letto e sono posizionate una di fronte all’altra. Grazie ad una particolare tecnica, la Rivelli copre le parti intime di colei che l’ha messa al mondo.