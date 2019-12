‘Ultimo risveglio all’italiana…’: Gianni Sperti, addio a Uomini e Donne?

Un altro anno è terminato anche per il noto opinionista di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Gianni Sperti che oltre ad essere molto amato nel programma è anche seguitissimo sui social. E proprio sul sul profilo, il ballerino ha allarmato i suoi follower lasciando intendere di voler lasciare il paese.

Gianni Sperti lascia l’Italia

Gianni Sperti durante il periodo delle vacanze si concede numerosi viaggi.Lo scorso anno, l’opinionista approfittando delle pausa natalizia a Uomini e onne s è diretto in India. Un viaggio di riflessione ma anche una vera e propria esperienza di vita. L’amico di Tina Cipollari oltre ad avere la passione per il ballo, ama la natura e tutto ciò che la circonda.

Dopo aver trascorso il Natale con i sui familiari, Gianni sembra pronto per un'altra avventura. A farlo sapere è proprio l'opinionista attraverso uno scatto fotografico davanti ad un buon caffè (ovviamente italiano). Accanto all'immagine una didascalia: Ultimo risveglio all'italiana per quest'anno… ✈.

Se in molti hanno pensato che il cinquantenne potesse lasciare l’Italia e Maria De Filippi possono dormire sogni tranquilli. Gianni Sperti ‘abbandonerà’ il paese solo per qualche settimana. Al momento nessuna destinazione è stata svelata ma di sicuro nei prossimi giorni non mancheranno foto e stories…

L’amore per Uomini e Donne e il suo lavoro

Gianni Sperti di recente si è concesso una lunga intervista. L’opinionista ha parlato del suo passato, senza tralasciare il matrimonio con Paola Barale e l’affetto che ha per Maria De Filippi. La proposta di partecipare a Uomini e Donne fu la sua salvezza, infatti, è riuscito a superare un periodo difficile proprio grazie alla moglie di Costanzo.

“Mi ero un po’ perso. Il primo giorno di registrazioni non mi presentai. La sera prima ero uscito con gli amici, avevo bevuto troppo e non me la sentivo”.

Rendendosi conto di avere sbagliato, Sperti si recò poi da quella che oggi è una delle sue più care amiche, per scusarsi. Da quel momento non è mancato una sola puntata e ancora oggi, a distanza di anni copre sempre il suo ruolo.