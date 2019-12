Massimo Boldi presenta la giovanissima fidanzata: ecco chi è Irene (FOTO)

Massimo Boldi ha deciso finalmente di presentare al pubblico la sua fidanzata Irene Fornaciari. Della giovane compagna dell’ex Cipollino si parlava da tempo e pare che la coppia sia pronta anche per il matrimonio. A lanciare lo scoop è la presenza di un bellissimo anello di fidanzamento apparso proprio sulla mano di lei. Ma vediamo nei dettagli chi è la giovane fortunata.

Massimo Boldi presenta la sua giovane fidanzata

Dopo tante richieste finalmente Massimo Boldi ha deciso di presentare la compagna Irene Fornaciari. L’attore e comico ha scelto per le presentazioni il palco di Italia Si, il programma di Marco Liorni, che ha ospitato di recente l’attesissima coppia. “Il mio cuore è stato rapito da questa donna straordinaria: si chiama Irene e voglio presentarvela“, ha affermato Massimo Boldi. L’amico di Cristian De Sica ha spiegato che non avrebbe mai immaginato di ‘perdere le testa’ a questa età.

Massimo, infatti, ha ben 74 anni mentre la sua compagna ne ha quasi 40. La coppia ha spiegato in diretta di non sentire affatto nessun peso malgrado l’enorme differenza di età. La simpatia e la leggerezza con cui affronta la vita rendono Massimo una persona speciale ha raccontato Irene. Inoltre, l’attore ha anche incontrato e conosciuto i figli della sua compagna avuti dalla precedente relazione. (Continua dopo la foto)

La reazione alla vista dell’anello

Dopo essere uscito da un brutto periodo finalmente Massimo Boldi ha trovato la sua serenità. In occasione delle feste di Natale, il comico ed attore ha deciso di regalare alla nuova fiamma un anello di fidanzamento e in proposito ha dichiarato:

È un pegno d’amore, questo è certo. Qualche settimana fa grazie a un amico di Irene, a Lucca,ho trovato quello che volevo per lei. E significa una cosa: chel’ho scelta.

Irene dopo aver ricevuto il gioiello è rimasta senza parole apprezzando il meraviglioso gesto del suo compagno. In una recente intervista, la Fornaciari ha spiegato che oltre ad essere stata scelta, quell’anello per lei vale come impegno reciproco anche senza le nozze.