Beautiful anticipazioni: Ridge bacia Taylor e Brooke li scopre

Novità importanti nelle prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5 nelle prossime settimane. Taylor e Ridge si baceranno. I due verranno scoperti da Brooke, che rimarrà senza fiato. Nel frattempo, la famiglia Forrester si riunirà per celebrare la dipartita della giovane Caroline.

Anticipazioni Beautiful: un riavvicinamento inaspettato

Nelle prossime puntate italiane della soap opera americana, non ci sarà solo il bacio tra Ridge e Taylor. Come svelano le anticipazioni di Soap Dirt, Katie si avvicinerà a Bill dopo che Thorne le avrà presentato i documenti di divorzio proprio nel giorno di San Valentino. La Logan si accorgerà che l’ex marito è molto cambiato e desidererà dargli una seconda possibilità, anche per offrire una famiglia al loro figlio Will.

Nel frattempo, Sally incontrerà l’ex fidanzato Thomas, che la lasciò per sposarsi con Caroline. I due avranno un confronto chiarificatore, nel quale la stilista scoprirà alcuni retroscena sul giovane. Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 prossimamente, Sally si scuserà con l’ex fiamma, anche se i telespettatori non sapranno il reale motivo, dal momento che la loro rottura non è mai andata in scena.

Brooke scopre suo marito tra le braccia di Taylor

Ed ancora, gli spoiler della soap campionessa di ascolti Beautiful svelano che Ridge e Taylor avranno un incontro ravvicinato, nel quale il Forrester bacerà la ex moglie con passione. Il tutto verrà visto da una inorridita Brooke che, almeno per il momento, preferirà non dire nulla a Ridge. Si vocifera però che il loro matrimonio subirà una fase di stallo, anche per gli strani comportamenti ossessivi di Thomas nei confronti di Hope.

Poco dopo, le famiglie Forrester e Logan si riuniranno per onorare la dipartita inaspettata di Caroline Spencer. Il ritorno di Thomas e di suo figlio Douglas a Los Angeles darà uno scossone alle trame della soap. Il giovane Forrester dirà di essere tornato in città per cercare conforto dalla sua famiglia dopo la morte della madre di suo figlio.

Tuttavia, si scoprirà che Thomas non ha detto tutta la verità sul rapporto con la moglie. Il ragazzo infatti, confiderà a Sally di non essere più innamorato di Caroline da mesi e di esserle rimasto accanto solo per il bene del piccolo Douglas. Hope, ancora distrutta per la perdita di Beth, starà vicino al figlio di Ridge, senza sapere che tale scelta la porterà in una spirale di non ritorno. Cosa accadrà? Lo sapremo con le prossime anticipazioni di Beautiful.