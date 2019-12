Beautiful spoiler Usa: Taylor si intromette tra Hope e Liam

Non smettono di emozionare le trame di Beautiful. Stando alle anticipazioni americane del sito She Knows, sappiamo che Taylor si intrometterà nella relazione già in bilico di Hope e Liam, devastati per la perdita di Beth. La psichiatra cercherà di spingere sua figlia Steffy tra le braccia dell’ex marito, così da dare una famiglia a Kelly e a Phoebe, senza curarsi dei sentimenti della povera Hope.

Anticipazioni Beautiful: Taylor sempre più pericolosa

Negli episodi già andati in onda sulla CBC in America e che i telespettatori vedranno su Canale 5 nelle prossime settimane, Brooke sarà furiosa per aver visto il marito baciare Taylor. Pare che questa volta non lo perdoni, come fece già molto tempo fa in un’occasione simile. Prima del loro matrimonio infatti, l’incorreggibile Forrester si lasciò trasportare dalla passione avvicinandosi a Quinn.

Nel frattempo, le anticipazioni di Beautiful svelano che Thomas si commuoverà nel vedere Hope così affezionata a suo figlio Douglas. Dopo la partenza improvvisa di Steffy per Parigi con le piccole Phoebe e Kelly, Hope si sentirà persa. Sarà così che la giovane stilista cercherà di dare un senso alla sua vita confortando Douglas per la perdita tragica della madre Caroline. Taylor invece farà leva sui sentimenti contrastanti di Liam, cercando di convincerlo a riavvicinarsi a Steffy. Ci riuscirà?

Liam tra Steffy ed Hope

Gli spoiler di Beautiful raccontano che Liam si accorgerà del rapporto sempre più stretto che si instaurerà tra Hope e Thomas. Sentendosi messo in disparte, ripenserà alla famiglia che avrebbe potuto costruire con Steffy, il suo primo grande amore.

La furba Taylor coglierà l’occasione al volo. Durante le lunghe telefonate con Steffy, le dirà che dovrebbe riconquistare Liam e combattere per la sua famiglia. La Hayes, intanto, osserverà con attenzione il comportamento di Hope e Thomas e farà presente a Ridge la sua idea: è disposta a tutto per far riappacificare sua figlia e Liam.

Il Forrester le darà man forte, da sempre certo che Steffy abbia tutto il diritto di essere felice accanto al padre di Kelly. Hope invece sembrerà non accorgersi né dell’intromissione di Taylor né del fatto che Liam sia sempre più distante da lei, ormai dedita anima e corpo al piccolo Douglas.

Infine, le anticipazioni della soap Beautiful raccontano che la giovane Forrester, convinta dalla madre, penserà di tornare presto a Los Angeles, pronta a rimettere insieme la sua famiglia, anche a costo di distruggere il matrimonio tra Liam e la sua eterna rivale in amore.