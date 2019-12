‘Hai una sporgenza sul petto…’:Elena Santarelli, grande preoccupazione per la soubrette [FOTO]

Elena Santarelli preoccupa i suoi follower: ecco il motivo

Elena Santarelli ha deciso di trascorrere le feste natalizie in un Paese caldo. Ovviamente con lei ci sono il marito Bernardo Corradi e il loro due figli, tra cui Giacomo che è guarito da un tumore cerebrale. A renderlo noto è stata la stessa soubrette laziale attraverso delle foto condivise sul suo profilo Instagram.

Tra queste un dettaglio ha preoccupato moltissimo tutti i follower che non hanno perso tempo a contattare la diretta interessata. In molti le hanno scritto: “Ma cos’è?”, riferendosi ad una sporgenza che la donna ha sopra il décolleté. A quanto pare tutti gli utenti web si considerano medici, infatti la donna si è fatta una grossa risata. Per la cronaca la Santarelli indossava un meraviglioso bikini mentre si rilassa nella spiaggia di un resort.

Rigonfiamento sopra il décolleté della soubrette laziale

Attraverso il suo profilo Instagram, Elena Santarelli si è mostrata mano nella mano col marito Bernardo Corradi. Lei ha un costume a due pezzi sfoggiando un fisico tonico e asciutto. I due soggetti sono piaciuti moltissimo ai loro follower, infatti in poco tempo lo scatto ha ottenuto migliaia di likes.

Ma nella per te superiore del seno della soubrette i numerosi seguaci hanno notato qualcosa di strano. Quindi un po’ allarmati e senza pensarci due volte hanno avvertito la loro beniamina. Forse l’effetto della foto, sopra il décolleté della laziale è ben visibile un rigonfiamento.

“Che hai? Sembra tipo sopra al petto una cisti”, hanno scritto sotto il post in questione. A quel punto la diretta interessata ha risposto in modo schietto, anche se la replica non li ha soddisfatti: “Sono ossa”. (Continua dopo il post)

La replica di Elena Santarelli

Infatti I follower di Elena Santarelli non si sono arresi tornando all’attacco. Le hanno fatto notare che il rigonfiamento non sembrano ossa ma qualcos’altro. Lei ironizzando a detto che si tratta delle protesi al seno. Ma poi ha concluso il suo intervento con questa riflessione: