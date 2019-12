Uomini e Donne, per i fan è la migliore coppia dell’anno 2019

La migliore coppia

I fan di Uomini e Donne fanno sempre una classifica di gradimento sia delle scelte che delle coppie alla fine di ogni anno. Nonostante si stia mettendo in dubbio l’autenticità del programma, alcuni partecipanti hanno dimostrato che l’amore può nascere in un contesto televisivo.

Di recente Alessandro Zarino è riuscito a conquistare il cuore di Veronica Burchielli mentre Giulia Quattrociocche convive con Daniele Schiavon. I telespettatori sono contenti per questi lieto fine, però hanno espresso una particolare preferenza per una coppia. Si tratta di quella formata da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi.

La storia procede a gonfie vele

La migliore coppia ha emozionato ed emoziona tuttora con la loro storia d’amore. Il ragazzo ha fatto il suo ingresso nello studio per corteggiare Ludovica Valli, ma non è riuscito nel suo intento. La tronista aveva deciso di mandarlo via per la sua insolita amicizia con una bella bionda.

In un secondo momento si è rimesso in gioco per Sara Affi Fella, ma è stato messo da parte per Luigi Mastroianni. Dato che la loro relazione durò una settimana, la redazione gli ha voluto dare la possibilità di trovare l’anima gemella. Lo stesso discorso è stato fatto per Lorenzo. Grazie al trono il primo ha conosciuto Irene Capuano e il secondo avrebbe scelto Giulia Cavaglia se non fosse arrivata Claudia.

Nel giro di pochi giorni hanno fatto un passo importante, ovvero la convivenza. Lui ha lasciato Milano per iniziare la nuova vita a Roma accanto a lei. Anche se sono entrambi giovani, pare che hanno le idee molto chiare sul loro futuro. Per ora non hanno intenzione di allargare la famiglia con l’arrivo di un bebè. Anche perché Lorenzo probabilmente parteciperà alla nuova edizione del Grande Fratello Vip.

L’anello di fidanzamento

Un’altra coppia che continua a far sperare nel vero amore è composta da Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. La giovane corteggiava Ivan Gonzalez, però ha orientato il suo interesse su Andrea quando si è seduto sul trono.

Nessuno avrebbe mai scommesso su di loro, dal momento che lui ha assunto un atteggiamento del tutto discutibile con le altre. Oggi, invece, molti si sono ricreduti quando Andrea le ha regalato un anello. La sorpresa è stata ripresa da un cellulare ed è spopolato sul web. Anche per Teresa Langella è un bel periodo. Non solo è andata a convivere con Andrea Dal Corso, ma si dice che sia in dolce attesa.