Milly Carlucci, Il Cantante Mascherato: “Mi sono alzata ed ho gridato…”

Milly Carlucci racconta come ha scoperto Il Cantante Mascherato nelle tv americane

Il Cantante Mascherato, il nuovo format in onda su Rai Uno, partirà venerdì 10 gennaio in prima serata, contro un agguerrito concorrente: il Grande Fratello Vip 4, affidato quest’anno ad Alfonso Signorini. Come se la caverà Milly Carlucci? La storica madrina di Ballando con le Stelle ha fatto carte false per portarlo in Italia, dopo i successi conseguiti in vari Paesi.

Contattata dal settimanale Di Più, Milly Carlucci confessa quale ingrediente caratterizzerà il programma, un fritto misto tra l’entertainment classico e un elemento inedito, misterioso.

L’idea di portarlo sulla rete ammiraglia è venuta in mente alla presentatrice quando una notte, facendo zapping in tivù, ha trovato un canale americano dove stava andando in onda. “Mi sono alzata di scatto dal divano” E ha deciso: doveva assolutamente importare quella trasmissione nel nostro Paese.

Maschere spettacolari

Il nuovo anno vedrà Milly lanciare Il Cantante Mascherato, il nuovo show in grado di suscitare parecchie aspettative. Una competizione canora tra 8 Maschere che gareggeranno sul palcoscenico.

Attraverso le colonne della rivista, Milly Carlucci preannuncia modelli spettacolari e sotto ciascuno si nasconderà una celebrità pubblica. Solamente quando avverrà eliminata con la formula del televoto nelle quattro puntate, si scoprirà l’identità. Non sarà semplice risalire chi vi si nasconde perché nel momento in cui parleranno le modifiche renderanno la voce meno riconoscibile.

Milly Carlucci contro il Grande Fratello Vip 4 di Alfonso Signorini

La formula sbancherà gli ascolti? All’estero piace un sacco. Nulla garantisce, naturalmente, altrettanto successo in Italia, sebbene ne abbia le potenzialità. Per Milly Carlucci sarebbe una grande soddisfazione, l’ennesima. Da quattordici edizioni Ballando con le Stelle continua ad ammaliare i telespettatori.

Contro il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini bisognerà fare sportellate. Ma non è una novità. Difatti, da sabato 28 marzo torna Ballando con le Stelle, la 15esima edizione dello spettacolo danzereccio. Com’è noto, il sabato sera va in scena un duello scoppiettante, contro il Serale di Amici di Maria De Filippi. E quasi sempre la Carlucci l’ha spuntata.