Antonio Zequila, già in clima Grande Fratello Vip 4: zittisce i critici

Antonio Zequila posta messaggi ambigui sui social: risposta alle critiche per l’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip?

Si avvicina ai nastri di partenza il Grande Fratello Vip 4 targato Alfonso Signorini. Il reality partirà mercoledì 8 gennaio su Canale 5 e già sono stati svelati alcuni concorrenti, tra cui figura Antonio Zequila. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi si accinge dunque a compiere il proprio ingresso nella Casa di Cinecittà.

Sui social network ha condiviso dei post piuttosto ambigui e polemici. L’ultimo in ordine cronologico, condiviso qualche ora fa a commento di una sua fotografia, invita a fregarsene dei commenti altrui.

Credere sempre in sé stessi

Per stare bene con sé stessi, Antonio Zequila dà una preziosa lezione. È fondamentale credere sempre e soltanto in sé stessi. “per aspera ad astra…yes”, Non è dato conoscere chi siano i destinatari del messaggio. Forse fa riferimento alle critiche ricevute dopo che gli opinionisti Wanda Nara e Pupo lo hanno annunciato nel cast.

Tuttavia, la certezza non ce l’abbiamo. In rete Antonio Zequila è ultimamente una presenza abbastanza costante. Mentre si appresta a varcare la fatidica porta rossa, il significato attribuibile può essere doppio, da un lato zittire gli odiatori seriali, dall’altro incoraggiare i follower. Il prossimo concorrente della quarta edizione del GF Vip ha disattivato i commenti ai suoi post e ciò fa propendere soprattutto a favore della prima ipotesi. (continua dopo il post)

Grande Fratello Vip 4: Antonio Zequila e gli altri partecipanti

Ormai si va delineando la squadra, Alfonso Signorini ha annunciato alcuni dei futuri protagonisti. In aggiunta ad Antonio Zequila, gli altri nomi ufficiali sono Rita Rusic, attrice ed ex compagna del produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, Antonella Elia, ultimamente coinvolta in un violento scontro verbale con l’influencer Taylor Mega a #cr4 La Repubblica delle Donne, Pago, recente protagonista di Temptation Island Vip 2 dove si è conclusa la lunga storia d’amore con Serena Enardu.

E ancora: Adriana Volpe, l’acerrima rivale del celebre presentatore Rai Giancarlo Magalli, nonché Clizia Incorvaia, reduce dalla traumatica rottura con il leader de Le Vibrazioni Francesco Sarcina.