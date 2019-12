Elettra Lamborghini chiede scusa ai fan: “Ho fatto degli errori terribili”

Elettra Lamborghini interviene sui social dopo le nozze annunciate con il deejay Afrojack: le scuse ai fan

Bene o male, l’importante è che se ne parli. Questo motto calza certamente a pennello su Elettra Lamborghini, vulcanica ereditiera diventata una star anche in televisione. La ragazza, mattatrice assoluta di innumerevoli reality, conta su tantissimi seguaci, che fanno il tifo per lei in qualunque caso.

Alla pari dei coetanei, pure la ragazza intrattiene rapporti con i follower sui social network, dove racconta praticamente tutto quanto le capita, compresi i momenti più tristi e malinconici.

Ad ogni modo, attraverso Instagram racconta soprattutto le sue gioie, proprio come nelle scorse ore, quando ha annunciato che prestò sposerà il compagno Afrojack. È un periodo davvero appagante, quindi, per Elettra Lamborghini, convinta di aver trovato l’anima gemella con cui passare il resto della vita. Eppure, gli ‘errori’ capitano e se ne scusa via Stories.

Anello ritratto nella fotografia

Tanto carina quanto spiritosa e fuori dagli schemi, Elettra ha una calorosissima fanbase, pronta a seguirla nell’esperienza musicale. I pezzi-tormentone lanciati durante la scorsa estate parevano preventivare l’inclusione tra i Big al Festival di Sanremo 2020. Col passare dei giorni le voci si sono un po’ spente e difficilmente la vedremo calcare l’Ariston fra pochi mesi.

Non è però tempo di fare i musi lunghi. Elettra Lamborghini non sta più nella pelle al pensiero di unirsi in matrimonio. Lo sente: Nick van Der Wall, aka Afrojack, la renderà una moglie felice. I due, pur spesso lontani a causa degli impegni professionali (Afrojack è uno dei deejay più richiesti al mondo), coltivano un rapporto solido. E, proprio qualche ora fa, la regina del Twerking ha mostrato su IG l’anello regalatole dalla dolce metà nel farle la proposta.

Elettra Lamborghini invoca clemenza

Poco dopo sempre Elettra è nuovamente intervenuta, stavolta intenzionata a scusarsi dati i numerosi errori grammaticali commessi nel comunicare in inglese la splendida notizia: “Ho fatto degli errori terribili”. Tradita dalla troppo emozione, ha pubblicato il post senza prima rileggere. Comunque gli ammiratori la perdoneranno sicuramente: non ha dubbi!