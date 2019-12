Ilary Blasi, ampia scollatura: un dettaglio cattura però l’attenzione

Ilary Blasi delizia i fan con un video dove mette in bella mostra le forme perfette: un dettaglio però cattura l’attenzione

Arrivano le feste e anche i vip possono finalmente staccare la spina. Approfittando dei giorni di break, si prendono una momentanea vacanza, magari nei Paesi caldi. Mete più gettonate, Dubai e le Maldive. Ed alle Maldive, presso uno dei resort più amati dai personaggi famosi, si trova pure la sempre bellissima Ilary Blasi, con la famiglia al gran completo.

In questi giorni, la conduttrice sta condividendo su Instagram alcune fotografie e video della siesta presa in rete. Scatti che, talvolta, hanno innalzato la temperatura sui social.

Accessorio di prima importanza

La bellezza potrà anche essere nella maggior parte dei casi soggettivi. Se però la donna in questione è Ilary Blasi probabilmente nessuno troverà il coraggio di affermare il contrario.

Felicemente sposata all’ex capitano della Roma Francesco Totti, e mamma di tre meravigliosi figli, mantiene ancora indiscutibile avvenenza. E sul web carica di tanto in tanto foto un po’ provocanti, nulla di scandaloso comunque. D’altronde se hai tutte le curve al posto giusto, come nel caso suo, risulti ugualmente sensuale senza mai scadere nella volgarità.

Ilary Blasi ha pubblicato sul rispettivo profilo social alcune stories nient’affatto passate inosservate. In un video selfie si riprende mentre indossa un bikini verde. E in primissimo piano spicca la scollatura, sebbene sia un altro dettaglio ad attirare i commenti. Lady Totti sceglie con grande attenzione l’abbigliamento e gli stessi accessori, componente fondamentale in un look che si rispetti!

Ilary Blasi: così bella e, al contempo, così umile

Nel filmato condiviso sul web porta in questa occasione occhiali da sole decisamente fuori dal comune, infatti sono personalizzati! Già, sulla catenina dorata è visibile il nome ‘Ilary’. Un particolare intrigante, adatto a rendere l’intero look unico.

Gli oggetti personalizzati piacciono sempre, denotano stile e personalità. I tratti distintivi dell’ex letterina, entrata nel cuore degli italiani, oltre che per il fascino, grazie all’umiltà. Spesso prodiga di aiuti solidali verso i meno fortunati: qualche sua collega farebbe bene a prenderne spunto!