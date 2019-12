Alessia Marcuzzi, fisico da urlo a Dubai: ma qualcos’altro cattura gli ammiratori

Alessia Marcuzzi si ritrae sui social in costume

Alla pari di tanti suoi esimi colleghi, Alessia Marcuzzi sta celebrando le attuali festività lontana dall’Italia. Nello specifico, Dubai, ambita meta soprattutto in questo periodo dell’anno, dove le giornate sono certamente migliori rispetto al nostro Paese. Una vacanza provvidenziale, visti i molti impegni già fissati in agenda.

Oltre a Le Iene, la biondissima presentatrice presenterà un altro noto programma, L’Isola dei Famosi. Banco di prova importante, tenendo in considerazione i bassi ascolti registrati nell’ultima edizione. Contro le previsioni iniziali, Mediaset ha deciso di concedere una seconda chance, meglio cogliere stavolta tramutare le promesse in realtà.

Vacanza insieme a figli e marito

In momenti del genere, quando la tensione pare prendere il sopravvento, serve rimettere in ordine le idee. Insieme ai suoi due figli e al marito, Alessia Marcuzzi ha preso il volo verso gli Emirati Arabi, dove, baciata dal sole, passerà gli ultimi giorni del 2019. In alcuni degli scatti postati su Instagram si lascia immortalare in un costume davvero pazzesco.

Le sue curve non possono assolutamente passare inosservate: il fisico conquista i fan. Favoriti dalle condizioni climatiche, portare vestiti succinti è d’obbligo. Pochissime ore fa, attraverso una fotografia pubblicata sul suo canale, la capitolina ha dato pieno sfoggio alla sua bellezza in un incantevole bikini. Avete capito bene: c’è da rifarsi gli occhi!

Alessia Marcuzzi ha buon gusto

In un fantastico outfit Alessia Marcuzzi appare nella pagina personale. Da come mostra chiaramente l’immagine riportata in fondo all’articolo, la forma è spaziale.

Saranno ben felici i numerosi uomini che le mandano quotidianamente complimenti sui social. Il focus è spostato su un particolare dettaglio, vale a dire il costume. Secondo alcuni commenti caricati a corredo dell’entusiasmante contributo, è piaciuto davvero un sacco. E le sostenitrici in massa tentano di chiederle perfino la marca.

Notoriamente Alessia Marcuzzi ha ottimi gusti in fatto di moda, segue sempre le ultime tendenze e aggiunge un tocco personale, innovativo. Lo scorso anno hanno fatto parecchio parlare le sue creazioni, ottenute pescando dal suo armadio di vecchi vestiti.