Elena Santarelli, scatto bollente: gli occhi cadono proprio lì

Elena Santarelli in vacanza alle Maldive con il marito Bernardo Corradi e il figlio Giacomo: l’opinionista di Vieni da Me sfodera un décolleté pazzesco

Con la sua storia personale, Elena Santarelli ci può insegnare molto. La bellissima showgirl di origini latine ha affrontato un calvario negli ultimi anni, esattamente dal momento in cui i medici hanno diagnosticato un brutto male al figlio Giacomo.

Fortunatamente, superati varie complicazioni, oggi rispunta il sole. Sottoposto a un lungo ciclo di cure, il piccolo sta bene. Per festeggiare il primo Natale l’intera famiglia ha organizzato una meritatissima vacanza alle isole Maldive. Finalmente possono godersi il bello che la vita ha da offrire.

Matrimonio indistruttibile

Elena Santarelli, forte del consenso popolare ricevuto nel periodo più complicato, coltiva tuttora il rapporto con i follower. Poco fa li ha mandati in estasi pubblicando una fotografia hot in compagnia dell’ex calciatore Bernardo Corradi. Tra moglie e marito la relazione procede benissimo, capace di resistere ad ogni intemperia. Il pubblico apprezza entrambi, volti noti dello spettacolo, in due ambiti comprensibilmente diversi.

Appesi gli scarpini al chiodo, l’attaccante di Lazio e Parma porta avanti la grande passione come opinionista sportivo. Intanto, Elena Santarelli presta servizio in Rai, impegnata il sabato pomeriggio nella trasmissione Italia Sì di Marco Liorni. Insomma, entrambi hanno il loro bel daffare. Ritagliarsi tempo da dedicare solo a sé stessi e al figlio Giacomo era così indispensabile.

Elena Santarelli: visione celestiale

In vista dell’occasione la Santarelli ha pubblicato sul suo canale Instagram foto davvero formidabili, scattate mentre si trovava in spiaggia insieme alla dolce metà. In costume minuscolo, è la quintessenza della bellezza. Indossa un bikini azzurro che mette in evidenza le sue forme da urlo.

Il reggiseno del costume, davvero piccolo e super scollato, dà ampio risalto al suo décolleté esplosivo: impossibile non buttare lì l’occhio! Gli ammiratori sono letteralmente andati in brodo di giuggiole e l’hanno riempita di like e commenti pieni di adorazione. Ma il cuore della donna è già ‘occupato’ e proprio all’amato riserva una splendida dedica nella didascalia.