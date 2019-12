Mariah Carey: la regina del Natale ‘sforna’ una perla trash

Mariah Carey ‘regala’ una perla trash in un’intervista: il giornalista le chiede se per caso paghi le bollette… la risposta è surreale!

È Natale, è il suo momento. Con il 25 dicembre, Mariah Carey riporta, al solito, tra i primi posti delle classifiche commerciali All I Want For Christmas Is You, la sua classica hit.

Se le feste sono per loro natura dolci, quest’anno lo sono ancora di più nel caso della pop star americana, fortunata nel ricevere un fantastico regalo da Santa Claus, forse migliore di ogni sua più rosea aspettativa.

Numero 1 in tre decadi

A 25 anni dal rilascio, l’intramontabile pezzo (vera e propria colonna sonora di questi magici momenti passati in famiglia), ha conquistato la vetta della Billboard HOT100. Il pezzo è stabilmente al primo posto della celebre classifica da ben tre settimane ormai ed ha reso Mariah Carey una delle poche cantanti ad aver raggiunto il primo posto in tre decadi diverse.

Ci sono tracce in grado di rimanere sempre attuali e conquistare nuove generazioni. Quella menzionata è un vero e proprio evergreen della musica statunitense e internazionale, anche qui in Italia tanti la cantano. Utilizzatissima pure nell’ambiente a noi più ‘congeniale’: la tivù, pensate tanto per dirne una a quante volte l’abbia proposta e riproposta Detto Fatto, il factual show di Rai Due condotto da Bianca Guaccero.

Mariah Carey cade dalle nuvole

Comunque, non siamo qui per tessere le lodi di Mariah Carey o meglio non soltanto. Tra i record e successi sopra citati è saltata fuori una perla trash proveniente dal passato dell’artista. Su BitchyF una lettrice ha fatto notare che in un’intervista la donna ha lasciato intuire di non sapere cosa sia una bolletta della luce.

“Paghi bollette?” le chiede il giornalista e lei appare totalmente spaesata, come se non avesse mai sentito questa parola. Una volta puntualizzatole che sia da pagare per la corrente elettrica, lei domanda candidamente se costa. Negli Stati Uniti è gratis, garantiva Mariah Carey: quando si dice fantasia vivace! Del resto, i Vip vivono in un mondo tutto loro, avvolti in una specie di bolla, ma stavolta abbiamo sorpassato il limite!