Uomini e Donne, Armando Incarnato stupisce tutti con un gesto

Armando stupisce tutti

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne non mancheranno dei colpi di scena. Il pubblico di Maria De Filippi non vede l’ora di assistere alle nuove vicende sentimentali di ogni singolo partecipante. La protagonista indiscussa del Trono Over è sicuramente Gemma Galgani, la quale ha intrapreso una conoscenza con Juan Luis.

Quest’ultimo non l’ha contattata durante le feste e si scoprirà di una scommessa fatta con amici. In poche parole il suo intento sarebbe stato quello di far innamorare la dama torinese. Di conseguenza la conduttrice lo inviterà a lasciare lo studio. Per quanto riguarda Armando Incarnato, ha colto alla sprovvista lasciando il numero a una donna che non ha mai tollerato.

‘Per me è solo una semplice amicizia. Nulla di più’

Armando stupisce tutti chiedendo una possibilità a Barbara di conoscersi meglio. La sua richiesta ha spiazzato i telespettatori, dal momento che hanno sempre discusso nello studio. Tutto ebbe inizio l’anno scorso con una sfilata, la prima alla quale fu data una paletta all’uomo per dare un suo giudizio.

Non diede un giudizio positivo a Barbara e da allora si sono punzecchiati a vicenda. Hanno colto l’occasione per screditarsi in varie situazioni, esagerando sia con i gesti che con le parole. Da poco Armando ha dato un fine alla sua conoscenza con Veronica. Sono anche andati via insieme, però dopo qualche ora hanno cambiato idea e si sono accomodati nei rispettivi posti.

Dopo l’Epifania, UeD tornerà a farci compagnia e li vedremo conversare per la prima volta con toni pacati. La donna, nota per sua indole polemica, dichiarerà di vederlo come un amico. Gli ha chiesto scusa per tutte le volte che si è scagliata contro, ma non si andrà oltre l’amicizia. Secondo alcuni il suo è stato un modo per non finire nel dimenticatoio. Sarà davvero così? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

Ida riceve l’anello

Se Armando sta ancora cercando l’anima gemella, Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno facendo grandi progetti per il loro futuro. Dopo un periodo di alti e bassi, finalmente sono riusciti a trovare un equilibrio. Lui ha fatto la proposta di matrimonio nello studio che non ha avuto risposta. Tuttavia Riccardo non ha gettato la spugna, così le ha riconsegnato l’anello al di fuori del contesto televisivo. Il romantico gesto è stato ripreso da un cellulare per poi spopolare sul web.