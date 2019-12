Alfonso Signorini stupisce con un commento su Giulia De Lellis

Signorini stupisce con un commento

Mancano pochi giorni alla messa in onda del reality più famoso del mondo. Si tratta del Grande Fratello che ha permesso ad alcuni concorrenti di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Basta ricordare Luca Argentero, diventato un attore di fama internazionale dopo anni di duro lavoro.

A gennaio avrà inizio la versione Vip del Gf e al timone della conduzione ci sarà Alfonso Signorini. Nelle ultime ore ha rilasciato un’intervista e non ha potuto fare a meno di parlare della sua nuova avventura televisiva. Potrà contare su valenti opinionisti, anche se ha confessato che avrebbe voluto una persona in particolare accanto a lui.

‘Mi faceva simpatia ritrovarla in quella veste e poi sono cambiate le cose’

Alfonso Signorini stupisce con il commento fatto su Giulia. In effetti in passato non ha mai nascosto la sua antipatia nei confronti della ragazza. Quando partecipò alla seconda edizione del Gf Vip, disse che non ha mai bevuto dal bicchiere di un gay. In realtà voleva dire di non accettare nulla da un estraneo perché ha paura che possa contrarre delle malattie.

La sua frase su mal interpretata, dunque il giornalista si lamentò della sua mentalità limitata. In suo soccorso arrivò l’ex fidanzato Andrea Damante, il quale non gradì il trattamento che le riservò. In vari programmi televisivi l’ha addirittura definita ‘uno scarto vivente’, scatenando così la rabbia dei fan.

Per questi motivi gli italiani sono rimasti di stucco per il desiderio di volerla accanto nel ruolo di opinionista. Il diretto interessato non ha esitato a intervenire, dicendo che con il passare del tempo le cose sono cambiate. Probabilmente Giulia è presa da altri impegni, dunque non ha potuto firmare un contratto con la produzione.

I belli del cast

I concorrenti più belli di questo Gf sono Andrea Dal Corso e Ivan Gonzalez. Il primo è stato sia un tentatore di Temptation Island che un corteggiatore della tronista Teresa Langella. Sono fidanzati da un anno e attualmente convivono a Milano.

Sui social si dichiarano innamorati, in quanto molti insinuano che lei sia in dolce attesa. Per quanto riguarda Ivan, ha conosciuto Paola Caruso grazie alla versione spagnola dell’Isola dei Famosi. Dopo la fine della sua relazione con la corteggiatrice Sonia Pattarino, desidera rimettersi in gioco per farsi conoscere dal vasto pubblico.