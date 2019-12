Don Matteo 12 anticipazioni: novità e quando inizia

Finalmente, i fan affezionati alla fiction campionessa di ascolti su Rai 1 potranno rivedere Terence Hill e Nino Frassica in Don Matteo 12. Le belle notizie non sono finite, visto che l’amato protagonista nelle vesti del prete investigatore e curatore d’anime, ha fatto intendere che la dodicesima stagione non sarà l’ultima, smentendo le voci che da tempo affermavano il contrario. Di seguito, anticipazioni e dettagli.

Don Matteo 12 anticipazioni: le parole di Terence Hill

Non c’è dubbio che Terence Hill sia uno degli attori più amati dai telespettatori italiani. Il ruolo di Don Matteo non ha fatto altro che mettere in risalto la sua versatilità e capacità dell’attore di calarsi in ogni tipologia di personaggio.

In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha avuto modo di dire la sua sull’indiscrezione che, tempo fa, lo vedeva smettere i panni dell’amato Don Matteo. Ebbene, l’attore ha smentito queste voci, dicendo di essere pronto a registrare altre mille stagioni della fiction in onda su Rai 1 da ormai vent’anni. Una formula che convince, evidentemente, sia per i temi trattati che per le storie capaci di coniugare emozioni umane e suspance.

Le parole di Terence Hill su Don Matteo 12 faranno sicuramente piacere ai tantissimi fan che seguono la fiction da così tanti anni. La dodicesima stagione non sarà priva di novità, come si evince dalle anticipazioni. La narrazione sarà lineare e si suddividerà in dieci prime serate. Ogni episodio tratterà argomenti che si rifaranno ai dieci comandamenti.

Nuovi personaggi arricchiranno il cast

Non sono finite qui le novità riguardanti Don Matteo 12. Come rivela infatti Tv Soap, il cast si arricchirà di altri personaggi, pronti a dare il via ad emozionanti storyline che, come dicevamo, seguiranno la linea narrativa dei dieci comandamenti. Sempre presente Don Matteo con la sua bicicletta, così come il maresciallo Cecchini (Nino Frassica).

Nel cast della fiction è stata confermata il Capitano Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta), il Pubblico Ministero Nardi (Maurizio Lastrico) e Sofia (Mariasole Pollio). Ad essi si uniranno due personaggi che faranno ritorno nella fiction. Si tratta del capitano Giulio Tommasi e della pm Bianca Venezia, interpretata dalla bellissima Giorgia Surina, attrice milanese.

La prima puntata di Don Matteo 12 andrà in onda giovedì 9 gennaio 2020, ovviamente su Rai 1 in prima serata. Attenzione anche alle guest star: tra i volti noti che parteciperanno alle puntate, anche Fabio Rovazzi. Insomma, una dodicesima stagione decisamente da non perdere e da gustare episodio dopo episodio.