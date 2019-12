Oroscopo Paolo Fox del 30 dicembre: previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 30 dicembre annuncia novità davvero interessanti per il vostro segno zodiacale. Per i nativi del Toro sarà una giornata emozionante, invece, per le persone del Leone sarà vigorosa. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di lunedì per i 12 simboli zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 30 dicembre da Ariete a Gemelli

Ariete – L’anno nuovo inizia con qualche dubbio: avete delle situazioni da ridimensionare perché tante cose sono difficili da portare avanti. È possibile che fino ad aprile dovete rinunciare a qualche impegno. Queste giornata parte in ritardo ma non lasciatevi coinvolgere dalle negatività.

Toro – Giornata emozionante, senza elementi di disturbo. Fino a domenica la Luna sarà nel vostro spazio zodiacale, ciò vuol dire che è il momento giusto per riservare all’amore uno spazio più grande. Capodanno lo vivrete con l’animo sereno e generoso.

Gemelli – Si apre un periodo di riflessione sia nel lavoro che a livello economico. I più giovani sono preoccupati per il futuro, mentre chi sta per andare in pensione deve organizzare qualcosa di costruttivo. Gli ultimi due giorni dell’anno sono pensierosi, molti si troveranno ad affrontare qualche piccolo dubbio.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Inizia una settimana interessante ma anche faticosa. L’anno che sta per finire sta trascinando mille dubbi che riguardano l’attività e i soci. Anche se lavorate da anni per un’azienda, non sapete se da qui alla primavera avrete lo stesso impiego.

Leone – Giornata vigorosa. Dentro di voi c’è una forte energia che v’invita a credere di più nel futuro. Giovedì e venerdì con Venere opposto è probabile che in amore ci siano piccoli tormenti. Alcuni di voi preferiscono restare da soli piuttosto che avere una cattiva compagnia.

Vergine – Il 2020 sarà un anno importante. Lunedì e martedì sono giornate valide, invece, mercoledì e giovedì ci sarà un calo. Partono bene i grandi progetti che devono essere realizzati entro la primavera. L’unica preoccupazione è legata a Marte che da venerdì inizia un transito polemico.

Previsioni di lunedì 30 dicembre da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Periodo di grande riflessione perché con Giove e Saturno dissonante avete qualche dubbio nelle scelte. Anche se avete richieste importanti, potreste rispondere ‘no’ e ciò crea problemi in amore. Magari le persone che vi sono vicine hanno fretta ad arrivare ad alcuni traguardi.

Scorpione – Il 2020 sarà un anno di rilancio e di definizione. Tutti coloro che devono affrontare una questione difficile in campo lavorativo, entro primavera potrebbero dire basta. In amore c’è qualcosa da chiarire.

Sagittario – In questo Capodanno potrebbe esserci un ritardo o un cambiamento all’ultimo minuto. Entro mercoledì dovete pianificare un grande progetto per l’anno nuovo, Giove nel vostro segno porterà grandi vantaggi. In amore, Venere è in opposizione e questo può provocare dei dubbi, soprattutto se ci sono due storie in gioco.

L’oroscopo di Paolo Fox del 30 dicembre da Capricorno a Pesci

Capricorno – Grandi progetti per il 2020, che sarà un anno in cui potrete ottenere dei risultati. Se lavorate per una azienda in crisi, sarete l’ultima persona a essere preoccupata. In ogni modo, l’anno nuovo permetterà di fare qualcosa in più.

Acquario – In questi giorni avete voglia di riemergere da un periodo difficile o fisicamente pesante. Da venerdì, Marte non sarà più contrario e questo vi aiuterà per tutto il weekend. Nel 2020 dovrete assumervi grandi responsabilità.

Pesci – In questa giornata avete tante cose da portare avanti. Lunedì e martedì sono giornate un po’ sottotono avreste bisogno di riposare un pochino. L’anno nuovo sarà importante, c’è chi riceverà una conferma lavorativa a dicembre e chi vivrà grandi emozioni nei mesi di febbraio e marzo.