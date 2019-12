Grande Fratello, la rivelazione di Martina: ‘Sono stata vittima di bullismo e ho vissuto momenti dolorosi’

La vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello, Martina Nasoni, si è lasciata molto andare nel corso di un’intervista con Vanity Fair. La ragazza ha portato alla luce alcune questioni molto private che le hanno causato parecchia sofferenza quando era più piccola.

In particolar modo si è soffermata sui suoi problemi di salute al cuore e sulle offese che spesso le è capitato di ricevere a causa della sua malattia. La Nasoni ha svelato di essere stata vittima di bullismo e di aver sofferto davvero molto.

Ex Grande Fratello: Martina Nasoni svela di essere stata bullizzata

Nel corso dell’intervista con Vanity Fair, l’ex gieffina Martina Nasoni ha svelato alcuni retroscena inediti della sua vita. Come tutti i fan ormai sapranno, la ragazza ha un problema al cuore ed ha dovuto sottoporsi a diversi interventi chirurgici fino al posizionamento di un pacemaker.

Con il passare del tempo la ragazza è riuscita a interiorizzare questo disagio e a renderlo parte integrante della sua vita, ma quando era più piccola le cose sono andate in modo un po’ diverso. Quando era a scuola, infatti, spesso veniva presa in giro a causa dei suoi problemi. Quelle offese fatte senza criterio e senza un briciolo di umanità e comprensione le hanno provocato molto dolore.

Martina e il suo rapporto con la malattia

All’inizio della sua malattia, infatti, la ragazza ha affermato di essere stata spesso di cattivo umore ed arrabbiata con il mondo. Martina non capiva per quale ragione questa cosa fosse accaduta proprio a lei.

Essere vittima di bullismo a causa di un problema alquanto grave non è stato certamente una passeggiata per la vincitrice del Grande Fratello. Ad ogni modo, poco alla volta è riuscita a superare questo disagio e ad affrontare la vita con maggiore positività e ottimismo.

Gossip, la situazione sentimentale di Martina: ‘Sono single’

In merito alla sua vita sentimentale, invece, ha svelato di essere assolutamente single. Durante l’intervista, Martina non ha mai menzionato Daniele Dal Moro, tuttavia, il suo dichiarare di non essere fidanzata con nessuno al momento ha ampiamente chiarito in che rapporti è rimasta con lui.