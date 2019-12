Justin Bieber, notte di fuoco con una prostituta: “Dotato e bravo a letto”

Justin Bieber, la vita da bad boy prima di incontrare Hailey Baldwin: una prostituta ricostruì la notta passata insieme

La popolarità talvolta risulta pericolosa. Per informazioni chiedere a Justin Bieber, pop star canadese esplosa quando era ancora un semplice teenager. Il cantante si è rivelato subito protagonista nel mondo discografico, fin dal primo disco. E oggi, felicemente sposato con la modella Hailey Baldwin, pare sistemato.

Ma un tempo era un vero ‘ragazzaccio’, perennemente coinvolto in scandali, come quella volta in cui Tati Neves postò su Facebook un video di Justin Bieber mentre dorme, probabilmente dopo aver trascorso la notte assieme.

Esperienza con le donne

All’uscita del filmato ‘compromettente’, si sollevò un gran polverone. Morbosa la curiosità di scoprire le abitudini in camera da letto dell’artista. Soddisfatta dalla donna, in termini assolutamente positivi fra le pagine del tabloid britannico The Sun.

Un amante meraviglioso e indimenticabile, così lo descrisse nell’intervista rilasciata. Si conobbero durante un party celebrato in una villa a Rio, in Brasile, uno dei momenti più belli della sua vita, commentò la giovane. Un incontro meraviglioso e, al tempo stesso, indimenticabile.

La donna esaltò poi il fisico di Justin Bieber, snello e muscoloso. Inoltre, una volta posati gli occhi su di lui rimase piacevolmente colpita: bellissimo. E i particolari più scottanti dovevano ancora arrivare, nel frangente in cui la Neves spiegò che Bieber aveva notevole esperienza con l’altro sesso.

Un uomo – commentava – deve sapere cosa fare per renderla felice e Justin ha fatto questo e altro. Dunque, chiedeva di credere sulla sua parola: è un ragazzo dotato e bravo tra le lenzuola.

Justin Bieber gentiluomo

Allora 27enne, Tati Neves rilasciò ulteriori dettagli della sua pazza notte con il divo, definendolo un vero galantuomo. Erano almeno in dieci nella villa. Ma la maggior parte delle altre ragazze invitate erano poco più che adolescenti e ancora alle prime armi.

La location era sontuosa. Bieber la guardò e poi le chiese di seguirlo. Non fu mai sgarbato nei suoi confronti, anzi. È stato molto gentile, un gentiluomo e straordinariamente maturo per la sua età.