Vanessa Incontrada: “Tremendo. Mai vissuta un’esperienza così”

Vanessa Incontrada, terribile incidente in auto: l’intervista scioccante da Massimo Giletti a L’Arena

Vanessa Incontrada è una delle co-conduttrici in lizza per il prossimo Sanremo. Così riportano voci ricorrenti e in tanti ci sperano perché la stimano come professionista e come donna. Il toccante monologo sulla perfezione tenuto durante 20 Anni che Siamo Italiani, lo show trasmesso in prima serata su Rai 1, ha ulteriormente convinto gli ammiratori.

Se lo merita di approdare in Liguria anche perché sotto batte un cuore immenso. Il successo ottenuto non l’ha resa meno umile, e la recente sorpresa a Barcellona, dove, in occasione del Natale, ha aiutato papà dietro le bancarelle le vale ulteriori punti.

Esperienza tremenda, mai le era capitato qualcosa di tanto traumatizzante

Forse il segreto di Vanessa Incontrada consta in parte nelle delicate esperienze vissute. Da un rapporto non facile con mamma (ultimamente recuperato) ad una preziosa lezione ricevuta su quanto la vita sia breve e basta davvero un nonnulla affinché tutto finisca. A farglielo capire un incidente in auto del 2016. Allora la bella presentatrice spagnola rischiò sul serio la vita. “È stato tremendo”.

Non l’aveva mai vissuta un’esperienza così, confessò Vanessa Incontrada a L’Arena. Passate neanche 24 ore esprimeva sofferenza, peggiore in confronto al giorno precedente, perché prima le scorreva addosso adrenalina. Ma rassicurava sulle sue condizioni, è andato tutto bene, eccetto la macchina distrutta.

Sabato una vettura impazzita aveva provocato una serie di incidenti a Braccagni, tra Grosseto e Orbetello. Il guidatore aveva seminato il panico sull’Aurelia, provocando vari incidenti perdendo persino il cofano, finché le Forde dell’Ordine non lo hanno fermato.

Vanessa Incontrada: Non Dirlo Al Mio Capo 3 si farà?

A distanza di diversi anni da quell’esperienza la Incontrada mantiene ancora un ruolo importante nello spettacolo italiano. Piuttosto arduo trovare una tanto eclettica, capace di destreggiarsi sia alla conduzione sia sul set, valente attrice di numerose fiction italiane.

A proposito, prima o poi verrà girata la terza stagione di Non Dirlo Al Mio Capo? Gli ottimi ascolti suggerivano la conferma, ma dalla messa in onda dell’ultimo episodio nel 2018 non sono più seguiti annunci.