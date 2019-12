Gigi d’Alessio ricorda Pino Daniele: “Non eravamo amici, finché…”

Gigi d’Alessio rievoca il rapporto con l’amico e collega Pino Daniele: inizialmente tra i due c’era una sentita rivalità

Chi meglio di Gigi d’Alessio rappresenta la musica napoletana contemporanea nel mondo? Il cantante porta avanti l’antica tradizione, talento purissimo sin dai prematuri esordi, quando già impazzava il mito Pino Daniele.

Un confronto generazionale pubblicamente poco noto in importanti retroscena, segreto finché il compagno di Anna Tatangelo raccontò al celebre duo comico Pio e Amedeo la loro relazione passata.

Durante la chiacchierata negli studi di RTL 102.5, svelò diversi aneddoti della sua esistenza. I tre discussero della vita privata e pure della carriera. Significativa nell’affermazione del cantautore l’amicizia con il grande Pino Daniele, nata in realtà da un diverbio.

Sulla vicenda riguardante l’artista, Gigi d’Alessio spiegò che lui e Pino abitavano a 20 metri di distanza nel quartiere Santa Chiara a Napoli. In quel periodo regnava una forte rivalità, entrambi erano sotto contratto con la BMG e non erano amici. Un giorno, attraverso un giornale, gli arrivò una frecciata dal collega, di cui era grande estimatore senza averlo mai incontrato, pertanto rispose per le rime.

Il primo contatto telefonico

Ad un certo punto Pino lo contattò telefonicamente e gli disse: “‘Prima ca’ ci amma appiccicare’ sarebbe stato meglio conoscersi. Passato qualche incontro, Pino invitò Gigi d’Alessio al concerto dell’8 luglio del 2008 in piazza del Plebiscito e lui venne accolto da bordate di fischi perché intanto nel capoluogo campano si erano formate due fazioni.

Subito dopo gli artisti divennero ottimi amici, Daniele scrisse persino un pezzo a lui e Anna, suonò in un suo disco. Si incontrarono sempre a casa di Gigi e trascorsero serate parecchio divertenti a ridere e suonare. L’ultima volta lo sentì a Capodanno poi se n’è andato via, troppo presto.

Gigi d’Alessio e Pino Daniele: la nascita di un’amicizia

Due giganti legati dalla stessa passione e dalle stesse origini si sono riscoperti amici affiatati. Eppure, si sa, il destino sa a volte essere crudele. Scomparso l’autore di Napul è, Gigi pubblicò su Facebook un post che racchiudeva appieno il dolore per la perdita dell’amico.