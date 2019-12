Ilary Blasi e Francesco Totti, il web si scaglia contro per un post pubblicato su Instagram

La moglie di Francesco Totti attaccata sui social, il post pubblicato da Ilary Blasi non piace ai fan

Il web insorge nei confronti di Ilary Blasi e Francesco Totti e contesta un post pubblicato su Instagram. Cosa è accaduto? Perché una delle coppie più amate dello showbiz è stata attaccata?

La moglie dell’ex capitano della Roma ogni tanto ne combina una delle sue e con il suo fare innocente provoca polemiche e critiche. Bellissima e sempre in gran forma, la Blasi ha postato uno scatto che la ritrae mentre guarda l’orizzonte insieme al marito da una piscina. Si tratta di uno scatto bellissimo, quindi cosa c’è di male?

Ma non è la foto a fare infuriare il web, ma il commento postato dalla conduttrice. Che cosa ha detto Ilary questa volta? Le sue parole sono state: “Non è la ricchezza che manca al mondo, ma la condivisione”. Apriti cielo!

Le parole di Ilary Blasi non sono piaciute ai followers

I follower non sono d’accordo con queste sue parole. Infatti, risultano come un’offesa verso chi lavora magari dieci ore la giorno solo per poter giungere a fine mese. La coppia al momento si sta divertendo alle Maldive, dove passerà il Capodanno, ma le parole della Blasi non sono affatto apprezzate. E’ chiaro che loro se lo possono permettere e che non tolgono nulla agli altri.

Tuttavia le parole di Ilary risultano dure per chi deve risparmiare e al contempo offrire alla famiglia un cenone dignitoso. Ovviamente ognuno fa quello che può, però molti pensano che non è bello dire certe cose quando molti altri non possono neanche avere le briciole. I commenti sulle parole della moglie di Totti sono stati tantissimi e alcuni anche piccanti e pesanti.

Numerosi i commenti giunti sul web verso la coppia

I commenti dei follower sul web sono stati tantissimi. In molti non hanno condiviso le parole dette da Ilary, e quindi hanno risposto nei modi più svariati. Qualcuno ha detto che gli mancano i soldi per vivere un capodanno come si deve, altri hanno risposto dicendo addirittura quanto gli servono. Altri ancora hanno detto a Ilary di condividere con loro qualche paio di milioni.

Alcune battute sono state anche sarcastiche e hanno voluto alleggerire la frase scritta dalla Blasi. Nonostante alcune battute non proprio gradevoli, qualcuno ha anche fatto dei commenti carini e ha detto a Ilary che sono una bella famiglia.