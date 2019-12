Naike Rivelli scatto bollente a testa in giù coperta solo dalle luci (FOTO)

Gli scatti bollenti di Naike Rivelli scatenano i fan, le foto sono davvero da censura, scopriamo cosa ha combinato!

Ribelle e sensuale, la figlia di Ornella Muti non perde occasione di far parlare di sé. Anche stavolta Naike Rivelli stupisce con degli scatti sui social che non passano inosservati. Stavolta, infatti, più che le sue dichiarazioni, sono le pose a parlare.

Cosa ha fatto la Rivelli? Cantante e attrice, Naike di recente ha avanzato dure critiche contro Heather Parisi. Che cosa ha scatenato l’ira della figlia di Ornella Muti? Naike ha criticato la Parisi perché aveva portato un accessorio particolarmente costoso a ‘Live – Non è la D’Urso’.

Di cosa si trattava? Di una borsa, nientemeno che di una Birkin albina con diamanti. Per Naike chi fa una scelta del genere merita di essere rinchiuso. Secondo la Rivelli non è giusto buttare tanti soldi per indossare una borsa da indossare in televisione, visti i problemi che affliggono la società.

Naike Rivelli a testa in giù senza veli e con addosso le luci

Le sue critiche hanno dunque attratto interesse e sono stati in tanti a condividerle. Ma adesso i suoi 250 mila follower sono stati distratti da un’altra cosa. La Rivelli ha postato degli scatti bollenti che non hanno potuto fare a meno di apprezzare. Naike è apparsa su Instagram totalmente senza veli, e ha mandato i suoi fan in tilt!

L’attrice è messa a testa in giù e addosso ha solamente delle luci che si usano per decorare l’albero di Natale. Sensuale e terribilmente provocante, la foto ha fatto letteralmente impazzire i fan che sono rimasti estasiati di fronte alle sue splendide forme. Tantissimi i commenti che le hanno rivolto i follower e tutti positivi, come era prevedibile!

Tantissimi i like che ha ricevuto lo scatto bollente di Naike

Immancabili sono stati i like per questa foto seducente e in brevissimo tempo ne ha raccolti 3300 like. Altrettanto numerosi sono stati i commenti, infatti i fan le hanno detto che è bellissima, è luminosa come il sole, è magica, stupenda e tanto altro.

Nata in Germania nel 1974, la Rivelli per diversi anni ha frequentato il produttore spagnolo, José Luis Bermùdez de Castro, convinta che fosse il padre. Tramite il test del Dna rivelò scoprì che non era vero.

Diventata mamma nel 1996 di Akash, ha sposato l’attore tedesco Manou Lubowski nel 2002 e si è separata dopo nove mesi. Nel 2010 si è dichiarata bisessuale. Nel 2015 è stata concorrente nel reality ‘Pechino Express’.