Marracash contro Crudelia, “aveva storie parallele mentre stava insieme a me”

Marracash rivela che la ex mentre stava con lui aveva delle storie parallele

In un’intervista rilasciata a Rivista Studio, Marracash rivela dettagli inediti sul suo rapporto con Crudelia. L’artista, il cui vero nome è Bartolo Fabio Rizzo, nella sua chiacchierata con Giovanni Robertini, ha risposto ad alcune domande riguardanti la sua ex. Di chi stiamo parlando? Della protagonista del brano ‘Crudelia’, una delle canzoni più gettonate dell’album ‘Persona’.

L’album in meno di una settimana è diventato disco d’oro e in un mese ha conquistato il disco di platino. Riguardo la sua relazione con la ex Marracash ha fornito altri dettagli. In passato aveva già parlato di lei e della loro relazione complicata, che anche definito addirittura tossica.

Marracash rivela che la ex è una psicopatica

Autore del brano ‘Bastavano Le Briciole’, Marracash ha definito la ex una vera e propria malata, una psicopatica narcisista della peggiore specie. Il cantante rivela nell’intervista che lei era lieta e consapevole di far del male agli altri, e lo ha anche quasi fatto arrestare.

L’episodio risale a quando si trovavano in California, durante una rissa, episodio di cui parla nel brano ‘Crudelia’ ma che ha anche rivelato in numerose interviste. L’artista ne ha anche parlato durante l’intervista rilasciata a Daria Bignardi, quando lui sembrava davvero dispiaciuto di rivelare cose così terribili.

Il rapper ha anche aggiunto che lei gli aveva detto di avere un fratello. In realtà non era vero, il fratello non è mai esistito e inoltre mentre stava con lui aveva anche storie parallele.

La ex usava violenza psicologica contro il rapper

Nel corso dell’intervista Marracash ha rivelato ancora molto altro e ha fornito altri dettagli sul suo rapporto con la ex. Pare infatti che la protagonista di ‘Crudelia’ mentre stava con lui usava violenza psicologica.

Fra le forme di violenza che la fidanzata usava c’erano il gaslighting, manipola mento emotivo, che porta l’individuo a diffidare della realtà e della sua memoria. Altra violenza psicologica che usava era anche il love bombing, cioè delle azioni apparentemente amorevoli rivolte alla vittima per influenzarla.

Marracash ha detto nell’intervista che durante la sua vita non si era mai fatto sottomettere da killer professionisti. Tuttavia con lei è caduto nella rete e lo ha fatto perché l’amava e non capiva chi era lei realmente. Purtroppo le incomprensioni e i litigi erano assurdi e così hanno rotto.