Un Posto Al Sole anticipazioni dal 30 dicembre al 3 gennaio: Renato sfida Otello

Le anticipazioni di Un Posto Al Sole annunciano un inizio dell’anno davvero interessante per i protagonisti della soap. Viola ed Eugenio sono ancora in crisi. Anche il rapporto tra Filippo e Serena rischia di essere rovinato da Viviana. Nel dettaglio, gli spoiler delle puntate della popolare soap partenopea in onda da lunedì 30 dicembre a venerdì 3 gennaio su Rai 3. È bene ricordare che Un Posto Al Sole non andrà in onda martedì 31 dicembre.

Anticipazioni Un Posto Al Sole: Eugenio e Viola ai ferri corti

La tensione sta logorando il rapporto che c’è tra Eugenio e Viola. Quest’ultima è ancora contrariata per la proposta lavorativa che suo marito ha ricevuto. Anche il rapporto tra Filippo e Serena è a rischio a causa delle continue intromissioni di Viviana. Guido e Mariella devono fare i conti con due ospiti inattesi, che hanno deciso di festeggiare il Capodanno con loro.

Il Capodanno a Palazzo Palladini si svolge in un clima festoso, ma molti protagonisti della soap devono fare i conti con gli imprevisti e contrattempi. Inoltre, non mancheranno i colpi di scena. Mentre Renato lancia una sfida insolita a Otello, Guido e Mariella vengono travolti da una persona inaspettata. Nel frattempo, al Caffè Vulcano va in scena uno spettacolo davvero particolare.

Marina torna a Napoli

Le anticipazioni delle puntate di Un Posto Al Sole in programma fino al 3 gennaio si concentrano sul rapporto tra Serena e Filippo. La giovane Cirillo non si dà pace, vuole capire perché a Viviana sia stato negato il lavoro. Filippo, conoscendo tutta la verità, cerca di calmare la sua amata. La tensione tra Eugenio e Viola diventa sempre più papabile ma una telefonata di Aldo Leone acuisce tutto.

Nel frattempo, la piccola Bianca continua ad aver paura di tornare a scuola a causa del particolare atteggiamento della maestra Gagliardi nei suoi confronti. Angela e Franco, preoccupati per la salute psicofisica della loro bambina, cercano di aiutare Bianca ad affrontare le proprie paure.

Il rapporto tra Marcello e Giulia si evolve sempre di più. Viviana, dopo aver discusso animatamente con Roberto, è pronta a esplodere come una bomba a orologeria. Per Filippo, le cose iniziano a mettersi molto male. Marina rientra da Londra e subito si mette all’opera per salvare i Cantieri.