Il Paradiso Delle Signore 4 anticipazioni dal 30 dicembre al 3 gennaio: brutta notizia per i Cattaneo

Le anticipazioni de Il Paradiso Delle Signore 4 sono ricche di novità e di tensioni emotive. Clelia continua a lavorare a stretto contatto con il ragioniere Cattaneo, il quale riceve una terribile notizia. Salvatore sorprende Gabriella con una proposta impegnativa. Roberta ha il cuore diviso tra Federico e Marcello.

Umberto continua a portare avanti due storie, ma non sa che le due donne lo tengono d’occhio. Nel dettaglio, le trame delle puntate della daily soap che andranno in onda su Rai 1 da lunedì 30 dicembre a venerdì 3 gennaio.

Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore 4: Salvatore e Gabriella presto sposi

Il Paradiso Delle Signore riapre dopo le feste natalizie. Grazie allo stupendo regalo di Natale, Clelia continuerà a lavorare al Grande Magazzino. La signorina Calligaris e le sue Veneri saranno impegnate a organizzare la serata di Capodanno. La banca Guarnieri ha poco tempo di vita e Umberto fa di tutto per impossessarsi del patrimonio della famiglia Brancia. Riuscirà ad evitare il fallimento?

Agnese è in apprensione per le sorti del marito Giuseppe. Il Capodanno riserva una bellissima sorpresa per la coppia Salvariella. Infatti, Salvatore, con il cuore gonfio di felicità, chiede a Gabriella di sposarlo. Roberta, sentendosi in colpa per aver tradito Federico con Marcello, litiga con il fratello di Angela proprio allo scoccare della mezzanotte.

Ludovica affronta Angela

Le anticipazioni delle prossime puntate della quarta stagione de Il Paradiso Delle Signore si concentrano sulle vicende di Angela Barbieri. Con i soldi risparmiati, la cameriera del Circolo paga un avvocato per riprendere le ricerche del figlio. Riccardo si accorge dei suoi atteggiamenti strani e le chiede spiegazioni. La sorella di Marcello decide così di raccontargli tutta la verità su suo figlio.

Clelia sorprende Roberta in lacrime, distrutta dai sentimenti che prova sia per Federico e sia per Marcello. Nel frattempo, Ludovica scopre che il suo amato ha deciso di aiutare Angela ma cerca di apparire molto calma agli occhi di Riccardo. A causa di un bracciale che Umberto ha promesso a Flavia e Adelaide, le due donne iniziano a insospettirsi sui veri sentimenti del banchiere.

La giovane Brancia, infastidita dal rapporto che c’è tra Angela e Riccardo, intima alla rivale in amore di stare lontano dal suo uomo. Nel frattempo, la famiglia Cattaneo riceve una terribile notizia.