Oroscopo Branko di oggi 30 dicembre: le previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di Branko del 30 dicembre è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo i pianeti e le stelle per il vostro segno zodiacale. Per i nati sotto il segno dell’Ariete sarà una giornata romantica, invece, per le persone della Bilancia sarà molto tesa. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche per questa giornata di lunedì.

Branko oroscopo 30 dicembre da Ariete a Gemelli

Ariete – In questa giornata l’attenzione è su lavoro, professione o doveri sociali. Luna in Acquario accende l’entusiasmo e dona nuova speranza, solo nella prima parte della giornata. Nella seconda, l’astro lunare entra in Pesci e porta romanticismo in amore. Uscite con un amico.

Toro – In questa giornata siete acuti, avete voglia di parlare con la gente e aprirvi a nuove idee. Urano è positivo e produce belle risorse di guadagno. Periodo ideale per imparare nuove tecniche che espandano la mente. Fate entrare nuove persone nella vostra vita.

Gemelli – Nel pomeriggio, la Luna entra in Pesci e le stelle vi preparano una situazione intrigante per l’amore. Giornata propizia per questioni pratiche, lavoro e affari. Ora, Mercurio influenza le idee e poi passerà alla pratica. Pianificate un viaggio verso il futuro.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Avete l’impressione di combattere contro i mulini a vento. In effetti, combattere contro quattro pianeti opposti non è un’impresa facile. Per fortuna, le stelle vi sostengono. Luna transita in Pesci e porterà amore nel 2020.

Leone – Per tutto l’anno avete eseguito una condotta esemplare. Siete stati disciplinati e buoni nel lavoro, nonostante gli ostacoli che avete dovuto affrontare. Non fidatevi troppo dei vostri collaboratori, nel 2020 ci sarà Saturno che vorrà vederci chiaro. Mercurio è molto attivo nel campo lavorativo e degli affari, ma non dovete trascurare la famiglia e l’amore.

Vergine – In questa giornata potrebbero arrivare delle gratifiche e i risultati del lavoro che avete svolto quest’anno. Mercurio-Urano portano fortuna nel campo degli affari, ciò vuol dire che arriva una valanga di soldi. In amore divampa la passione e Marte vi guarda incantato.

Previsioni di lunedì 30 dicembre da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Ci sono tensioni in famiglia per i beni in comune con gli altri. Come succede spesso in varie occasioni, qualche parola forte uscirà dalla vostra bocca, ma Venere raccomanda di stare calmi anche se provocati. Il vostro compito è portare amore e gioia alle persone che stanno accanto a voi.

Scorpione – Il successo professionale supererà le vostre aspettative, usate la diplomazia con persone che possono sostenervi. Urano vi aiuta a tagliare i rami delle collaborazioni ormai senza senso. Massima prudenza nella salute.

Sagittario – Anche se gli argomenti principali dei notiziari sono le finanze, lotta di potere, guerre, ma voi siete protetti nel vostro mondo personale. L’amore è sempre quello e forse sarà così anche nell’anno nuovo. Nel campo lavorativo, invece, serve qualche nuovo elemento. Giove vi consiglia di non cantare vittoria troppo presto.

L’oroscopo di Branko del 30 dicembre da Capricorno a Pesci

Capricorno – Mercurio è in ottimo aspetto e tocca attività, affari personali, investimenti. Urano in Toro porta fortuna anche in amore e aumenta la potenza magnetica e l’influenza personale. Amori molto dolci anche per gli anta.

Acquario – Dovete levare l’ansia di dosso e cercare di fare sonni tranquilli. Siete troppo concentrati sul successo e guadagno che gli altri vi dipingono come idealisti. Voi siete dell’idea che due cuori e una capanna non vanno più di moda e preferite insegnare agli altri l’uso ragionato dei soldi. L’oroscopo di Branko vi consiglia di scatenarvi sulla pista da ballo.

Pesci – Nella seconda metà, Marte, Giove e Mercurio vi hanno maltrattato ma i veri nemici erano persone dell’ambiente professionale. L’animo del vostro segno è generoso, sensibile, un po’ fuori dalla realtà ma quando diventate determinati e forti, nessuno vi batte.