Tempesta D’Amore anticipazioni dal 30 dicembre al 5 gennaio: Werner vede Boris

Le anticipazioni di Tempesta D’Amore annunciano l’arrivo di un nuovo personaggio che scombussolerà la vita di Denise. Quest’ultima, dopo aver lasciato Henry, si fidanza con Joshua. Annabelle mette in atto un nuovo piano per separarli. Eva è gelosa del rapporto tra Robert e Lucy, mentre Werner giura di aver visto Boris in paese. Nel dettaglio, gli spoiler delle puntate della soap bavarese in onda su Rete 4 da lunedì 30 dicembre a domenica 5 gennaio.

Anticipazioni Tempesta D’Amore: Eva gelosa

Denise lascia Henry e si fidanza con Joshua. Furioso, il veterinario colpisce duramente il giovane Winter. Nel frattempo, Goran sorprende Romy e Paul mentre stanno per baciarsi e reagisce malissimo. Michael, stufo degli attacchi di gelosia di Natascha, consiglia alla moglie di vedere uno psicologo. Jessica rivela a Christoph che Vicktor e Alicia hanno passato la notte insieme.

Denise propone a Joshua di andare a vivere insieme a Siviglia ma il ragazzo non vuole lasciare la famiglia. Valentina deve fare un provino per una parte da protagonista in un film e Fabien l’aiuta. Robert continua a frequentare Lucy ed Eva inizia a essere gelosa. Romy mangia, a sua insaputa, dei biscotti afrodisiaci e bacia Bela.

Romy tenta di sedurre Bela

Le anticipazioni delle puntate di Tempesta D’Amore in programma fino al 5 gennaio, annunciano nuovi guai per Romy. Quest’ultima, dopo aver mangiato i biscotti afrodisiaci, tenta di sedurre Bela. Jessica ne approfitta per scattare una foto da mandare poi a Paul. Alfons e Hildergard decidono di fare un’escursione in montagna ma un imprevisto rovina la loro passeggiata. Lucy regala una sciarpa a Robert ed Eva dice al marito che non è nel suo stile. Werner è in paese e nota un uomo molto somigliante a Boris.

Durante una partita a biliardo, Lucy scopre che Robert è stato tradito dalla moglie. Joshua e Denise trascorrono una serata romantica. Annabelle, accecata dalla gelosia, piazza una telecamera nella camera della sorella.

Intanto, Lucy invita Robert a vedere una partita di basket e l’uomo accetta. Eva non è d’accordo che Valentina trascura la scuola per preparare il provino e ne parla con suo marito. Annabelle informa Jessica del suo nuovo piano per separare Joshua e Denise. Christoph spedisce a Eva una collana di valore ma la donna la rimanda al mittente. Nel frattempo, il Furstenhof accoglie un nuovo personaggio: Elmar Lubowitsch. Dice di essere un pittore, ma in realtà è giunto all’hotel in cerca di sua figlia.