Francesco Totti rifiuta una foto con un fan, lui insiste e interviene Ilary Blasi

Francesco Totti e sua moglie Ilary Blasi si stanno godendo le vacanze di Natale alle Maldive, ma il loro soggiorno è stato interrotto da un fan che, con una sfacciata insistenza, ha chiesto al calciatore una foto. Quest’ultimo ha, in un primo momento, risposto educatamente di non avere intenzione di scattare foto, in seguito ha anche motivato la sua scelta.

Il fan in questione, però, non si è arreso, al punto che è stato necessario l’intervento di Ilary Blasi che, contrariamente a quanto ci si potesse aspettare, ha avuto una stramba reazione. Vediamo cosa è successo.

Un fan tedia Francesco Totti per una foto

I profili Instagram di Francesco e Ilary sono pieni di foto bellissime scattate alle Maldive. I due piccioncini, infatti, si trovano in tale luogo paradisiaco per staccare la spina e godersi un po’ la serenità familiare. Numerosi sono gli scatti che immortalano la showgirl in pose sexy e con addosso costumini succinti. Ad ogni modo, a surriscaldare gli animi nelle ultime ore ci ha pensato un fan di Francesco Totti, il quale ha chiesto insistentemente una foto al suo idolo.

La persona in questione, infatti, si è avvicinata al calciatore mentre era intento a consumare un pasto insieme alla sua famiglia. Nell’apprendere la richiesta del fan, Francesco ha glissato l’invito dicendo che per scelta personale, quando è in vacanza con la famiglia, non rilascia fotografie.

Il calciatore rifiuta e interviene Ilary Blasi

Stando a quanto emerso, il calciatore è stato alquanto garbato e gentile a specificare anche il motivo del suo rifiuto. Ad ogni modo, il fan non si è arreso ed ha insistentemente chiesto a Francesco Totti una foto. A quel punto, allora, è intervenuta Ilary Blasi che, con suo solito fare ironico, ha incominciato a riprendere la scena con il suo smartphone. Per tutto il tempo la showgirl non ha fatto altro che ridere e ironizzare sulla vicenda.

In seguito, la conduttrice si è avvicinata al fan e gli ha chiesto se fosse riuscito a strappare la tanto agognata foto al suo idolo. Ebbene, dopo circa un ora di tira e molla, Totti ha ceduto ed ha effettuato lo scatto.