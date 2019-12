Guerra tra Cristina Incorvaia e David Scarantino di U&D: spuntano tradimenti e denunce (FOTO)

In queste ore, sul web, si sta consumando una guerra tra Cristina Incorvaia e David Scarantino. A seguito della loro esperienza a Temptation Island VIP, i due protagonisti hanno interrotto la loro relazione. La fine della loro storia, però, sembra essere tutt’altro che pacifica, sta di fatto che sono emerse delle novità parecchio interessanti per i fan di Uomini e Donne.

I due protagonisti di questa vicenda, infatti, si sono resi artefici di velenosi botta e risposta sui social. Tra Instagram Stories, commenti e post, se ne sono dette davvero di tutti i colori. David ha, addirittura deciso di denunciare la sua ex e alcuni utenti particolarmente aggressivi.

Cristina Incorvaia scopre tradimenti da parte di David

La guerra social tra David Scarantino e Cristina Incorvaia continua senza esclusione di colpi. Tutto è incominciato nel momento in cui l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha accusato, mediante una IG Storie, la sua ex compagna di essere ossessionata da lui. Lei gli ha dato del pagliaccio e la diatriba è proseguita attraverso dei commenti scambiati tra la Incorvaia e i suoi fan.

Cristina, infatti, ha svelato di aver scoperto l’esistenza di alcuni tradimenti di cui si sarebbe reso protagonista il suo ex alcuni mesi fa. Nel caso specifico, pare che David abbia avuto una relazione con una donna di Napoli di cui la Incorvaia sospettava già. Il cavaliere, però, ha sempre smentito la cosa definendo la sua fidanzata dell’epoca una vera psicopatica.

Scarantino prosegue la guerra in tribunale

La maggior parte degli utenti del web si è schierata a favore della donna che, infatti, si è fatta forza dei suoi fan per ergersi sempre di più contro il suo ex. David Scarantino, dal canto suo, ha deciso di ricorrere per vie legali allo scopo di porre definitivamente fine alla guerra con Cristina Incorvaia.

L’uomo ha accusato tutti gli haters di essere solamente dei leoni da tastiera, i quali si divertiranno molto in tribunale con il suo avvocato. Ad ogni modo, tutti questi contenuti, al momento, non sono più visibili sui rispettivi profili dei diretti interessati, ma sono stati salvati sul sito Il Vicolo della news. In ogni caso, la Incorvaia non ha paura di nulla ed ha pubblicato un nuovo post in cui ha scritto: “Meglio avere un cuore senza parole che dire parole senza un cuore”.