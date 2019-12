Il Segreto anticipazioni del 2 e 3 gennaio: Fernando uccide Esteban

Nel corso della settimana che va dal 30 dicembre al 3 gennaio, la soap opera Il Segreto andrà in onda tutti i giorni, tranne mercoledì 1, specie le anticipazioni del 2 e 3 gennaio sono particolarmente interessanti.

Due saranno gli avvenimenti rilevanti nel corso di tali episodi. Il primo riguarderà il Sindaco di Belmonte e le indagini di Francisca su di lui, il secondo, invece, riguarderà Maria e la sua infermiera Dori Vilches, la quale sembrerà pronta a lasciare Puente Viejo.

Anticipazioni giovedì 2 gennaio: lite tra Maria e Dori

Le anticipazioni della puntata de Il Segreto di giovedì 2 gennaio sono incentrati su di una lite tra Dori e Maria. Quest’ultima, in preda ad una crisi, deciderà di mandare via la sua infermiera, reputando inutile il suo operato. La Vilches, allora, preparerà le valigie e si dirà pronta a lasciare La Habana.

La nuova arrivata nasconde dei terribili segreti, pertanto, per la Castaneda sarebbe solo un bene se lasciasse davvero il paese. Maria, però, non sarà a conoscenza del passato della donna, pertanto, spronata da Fernando, avrà un ripensamento e deciderà di fare di tutto affinché non lasci Puente Viejo.

Francisca, invece, si dirà pronta a vendicarsi di Lola, che l’ha abbandonata decidendo di non sottostare più alle sue richieste e ai suoi servigi. Per tale ragione, andrà da Prudencio ed accuserà la giovane di essere un’assassina. L’uomo si lascerà convincere dalla dark lady e accuserà Matias e Marcela per averla assunta alla locanda.

Puntata venerdì de Il Segreto: la morte di Esteban

Venerdì 3 gennaio, invece, le anticipazioni de Il Segreto svelano che Francisca indagherà sul Sindaco di Belmonte. Lei e Raimundo saranno alquanto titubanti nel credere che possa essere stato lui ad architettare l’omicidio di Adela e Maria Elena. Fernando, invece, sarà assolutamente certo della sua colpevolezza e farà di tutto per incastrarlo.

A quel punto, allora, il Mesia dirà a Carmelo di presentarsi armato ad un incontro con Esteban. I risvolti di tale avvenimento, però, saranno inattesi. Carmelo si troverà faccia a faccia con il suo nemico Fraile, che verrà ferito. In quel momento, però, interverrà Fernando, il quale ucciderà a sangue freddo il sindaco. Nel frattempo, il sergente che sta indagando sulla morte di Adela e Maria Elena troverà una confessione firmata dal defunto nel quale si assume la responsabilità dei crimini.