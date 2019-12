Gianmarco Onestini e Adara Molinero, è già finita: lei lo accusa di essere finto e interessato solo alla tv

Tra Adara e Gianmarco è già finita. La modella ha fatto delle accuse molto gravi nei confronti del gieffino. Ecco che cosa è successo.

Gran Hermano Vip: tra Adara e Gianmarco è già finita, lite in diretta

Se Gianmarco Onestini al Grande Fratello 16 non è riuscito a farsi conoscere molto bene dal pubblico, al Gran Hermano Vip spagnolo, invece, ha fatto molto discutere. Il reality in Spagna ha deciso di inserire Gianmarco tra i vip come “modello italiano” e già dai primi giorni si è reso protagonista. Dopo alcune settimane, poi, si è avvicinato molto alla modella Adara Molinero, la quale era già impegnata e con un bambino di pochi mesi.

Tra Adara e Gianmarco è nato qualcosa di più e lui, nonostante fosse stato eliminato, ha avuto modo di essere sempre presente tramite fugaci incontri o videomessaggi. Adara alla fine del programma ha confessato di essersi innamorata di lui e ha lasciato il suo compagno. Tra loro ci sono stati baci appassionati e parole d’amore importanti.

Tuttavia, solamente qualche giorno dopo la fine del Gran Hermano Vip (che Adara ha vinto) tra la modella e Gianmarco è successo qualcosa di inaspettato. I due ex gieffini hanno già litigato in diretta tv e lei ha chiuso la storia facendo delle accuse molto dirette.

Adara non ci sta: ‘Gianmarco è interessato solo alla tv’

Ospite nel programma spagnolo Sabado Deluxe Adara ha mostrato le conversazioni WhatsApp con Gianmarco Onestini. La modella l’ha cercato ripetutamente al telefono ma lui non le ha mai risposto. La modella si è lasciata andare ad una serie di dichiarazioni molto forti:

Non mi fido di questo ragazzo, è un mascalzone. Mi ha registrata e venduta alla prima occasione. Lui pensa solo ad apparire, tutto ciò che vuole è la tv. Ora sta cercando di passare per vittima, sta dicendo bugie e sta manipolando tutto per uscirne bene.

Tuttavia, Gianmarco ha telefonato in diretta e ha provato a scusarsi con lei e dire che possono chiarirsi e ricominciare. Ma Adara era irremovibile nella sua decisione. Ecco che cosa gli ha risposto:

Tu hai pensato solo a te stesso, quando ho avuto bisogno di te dov’eri? Tu non provi sentimenti nei miei confronti, sei solo un egoista. Registrare una conversazione privata è una schifezza, ti devi vergognare. La situazione è irrecuperabile, è finita.

Che cosa ne pensate di come è andata a finire questa storia?

Aveva ragione Ivana Icardi?

Ivana Icardi ha sempre sostenuto che Gianmarco giocasse e che con il fratello Luca avesse “studiato tutto a tavolino” per diventare famoso. Vi ricordate come erano andate le cose tra loro al Grande Fratello 16? Tra Gianmarco e Ivana ci sono stati degli atteggiamenti intimi e molto equivoci, ma lei era fidanzata da tre anni.

La ragazza ha deciso di lasciare il suo fidanzato per capire che cosa ci fosse con Gianmarco, ma a quel punto lui le ha detto che non era per nulla interessato. Gianmarco ha giocato con Ivana e Adara per la tv? Voi che cosa ne pensate?