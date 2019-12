‘So che ti amo…’: Paola Barale abbracciata ad un uomo ma…, la dichiarazione sui social [VIDEO]

Paola Barale e il Capodanno lontano dall’Italia

Paola Barale ha deciso di trascorrere San Silvestro all’estero. Infatti qualche giorno fa la soubrette piemontese ha preso un aereo in compagnia di amici.

Ovviamente a testimoniare il tutto sono delle foto e clip che la stessa ex compagna di Raz Degan ha condiviso sul suo account Instagram. E a proposito di social, di recente la sosia italiana di Marilyn Monroe ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore ad un uomo. Si tratta del suo nuovo fidanzato?

La soubrette piemontese in atteggiamento affettuosi con un uomo, ma è solo un caro amico

Qualche giorno fa un caro amico di Paola Barale ha compiuto gli anni. Per l’occasione Mauro ha deciso di festeggiarlo insieme alla soubrette di Fossano. Infatti i due si sono fatti vedere insieme in auto mentre scherzano e hanno degli atteggiamenti affettuosi. Oltre ad essere abbracciati, lui ha cercato di baciarla, naturalmente per scherzo. Al video condiviso sul suo account IG, l’ex valletta de La ruota della fortuna ha scritto questa didascalia:

“#causeiloveyou 💫❤️.. non so le parole, ma so che ti amo 😍buon compleanno Maurino amore mio.. 😜🚀❤️💫 @maurositura #urock 💫✨😘”.

Una clip che ha raggiunto oltre le 100 mila visualizzazioni e tantissimi likes.

Paola Barale parla di sessualità a Io e Te

Qualche settimana fa Paola Barale è stata ospite a Io e Te, il programma di Rai Uno condotto da Pierluigi Diaco. La nota soubrette piemontese parlando di sessualità ha confidato questo:

“Non amo distinguere. Ognuno fa quello che vuole nella vita. La nostra società ci ha inculcato che dobbiamo scegliere per forza una strada o un’altra. Detto questo ci sono già state parecchie voci su di me e non erano vere”.

Mentre giorni prima, parlando degli uomini, sul sito del Corriere ha confidato: