Il Paradiso delle signore trame 1 e 2 gennaio: Adelaide minaccia Angela, Roberta disperata

Continuano le entusiasmanti avventure dei protagonisti de Il Paradiso delle signore, le trame dell’1 e 2 gennaio rivelano interessanti colpi di scena. Innanzitutto vedremo che il segreto di Angela, ormai, verrà allo scoperto. La donna ha un figlio che non vede da moltissimo tempo, per questo si rivolgerà ad un avvocato per ritrovarlo.

Questo la farà avvicinare molto a Riccardo, generando le preoccupazioni di Ludovica. Quest’ultima confiderà ad Adelaide le sue paure che, immediatamente, interverrà per porre rimedio alla situazione. Roberta, nel frattempo, sarà sempre più confusa dai sentimenti che nutre per Marcello.

Trame Paradiso delle signore: Roberta in preda ai sensi di colpa

Le trame dei prossimi episodi del Paradiso delle signore sono molto intriganti. La puntata di mercoledì 1 gennaio sarà incentrata su Agnese che sarà seriamente preoccupata per suo marito. Rocco troverà la lettera che ha causato tanto dolore a sua zia e incomincerà ad indagare su quanto accaduto al marito della donna. Anche Salvatore scoprirà quanto accaduto e sarà molto in pensiero.

Angela, invece, pagherà un avvocato affinché riesca a trovare suo figlio. La donna, però, non riuscirà a tenersi questo peso dentro, al punto che si sfogherà con Riccardo e gli aprirà il suo cuore. Il giovane Guarnieri dirà di essere disposto ad aiutarla e questo li renderà molto uniti. Roberta, invece, riceverà un regalo dai genitori di Federico e questo la farà sentire sempre più in colpa per quanto accaduto con Marcello.

Anticipazioni giovedì 2 gennaio: Angela rischia il licenziamento

Verso la fine della settimana, le trame del Paradiso delle signore arriveranno ad un punto di svolta. Nell’episodio di giovedì, infatti, vedremo che Angela si troverà alle strette. Adelaide, dopo aver appreso da Ludovica circa la vicinanza tra la cameriera e suo nipote, minaccerà la nuova arrivata di licenziarla se non starà al suo posto con Riccardo. Angela non potrà permettersi di perdere il lavoro, pertanto, sarà costretta a fare dei passi indietro.

Roberta, intanto, sarà sempre più disperata e, colta da un momento di crisi, deciderà di confessare tutto a Clelia. Gabriella, dal canto suo, non esiterà a sfoggiare il suo anello di fidanzamento e Cosimo lo noterà. La venere, quindi, gli farà capire di essere intenzionata a sposare Salvatore, pertanto, dovrà starle alla larga.