Uomini e Donne: è scontro social tra Cristina e David

David e Cristina hanno avuto uno scontro social molto acceso. Ecco che cosa è successo tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, David e Cristina: tra loro è guerra social

Vi ricordate di David e Cristina? Si sono conosciuti al trono over di Uomini e Donne e hanno iniziato a frequentarsi tra mille problemi. Lei era molto decisa nei suoi sentimenti verso di lui e gli ha chiesto più volte di iniziare una relazione al di fuori del programma.

Alla fine lui ha accettato e sono andati a convivere. Tuttavia, le liti erano sempre all’ordine del giorno e la coppia ha deciso di mettersi alla prova affrontando il viaggio dei sentimenti di Temptation Island.

David ha chiesto il falò di confronto anticipato vedendo nella sua compagna degli atteggiamenti fuori luogo con uno dei tentatori del villaggio. Al falò Cristina era decisa a lasciarlo, ma David le ha fatto promesse importanti e le ha detto che la ama profondamente. Hanno lasciato il programma insieme, ma subito dopo hanno iniziato a litigare e le loro strade si sono divise.

Recentemente hanno dato vita ad uno scontro social, segno del fatto che non hanno superato le loro divergenze e che c’è ancora molto astio tra di loro. Ecco qui di seguito nell’articolo che cosa è successo.

Scontro tra David e Cristina

I siti di gossip Isa e Chia e Il Vicolo delle News hanno riportato i vari messaggi di sfida che sono comparsi tra David e Cristina sui social. L’ex cavaliere del trono over ha scritto: “Parli male di me, ma parli ancora di me. Sai come si intitola tutto ciò? Ossessione. Sono soddisfazioni queste“. Ovviamente Cristina non poteva rimanere in silenzio e ha replicato: “Dato che mi nominano, se vuoi essere al centro dell’attenzione devi essere un talento altrimenti sei solo un pagliaccio“.

Gli utenti hanno iniziato a sbizzarrirsi di commenti negativi su David e alcuni hanno anche raccontato di sue frequentazioni recenti andate a finire male. Cristina ha replicato a qualche commento dicendo che David è uno che maltratta tutti.

La reazione di David

I commenti e le offese ricevute hanno portato David ad una decisione. Ecco che cosa ha scritto:

Volevo avvisare quelle terze persone che hanno fatto dei post con insulti e calunnie varie che presto riceveranno mie notizie tramite il mio studio legale. Dopo aver visionato i vari screen all’avvocato brillavano gli occhi. Buone feste leoni da tastiera.

Voi che cosa ne pensate di tutto questo?