Una Vita anticipazioni 2 e 3 gennaio: Flora e Leonor iniziano a sospettare di Inigo

Nella soap opera Una Vita si sta vivendo una vera e propria tragedia in casa Alvarez Hermoso e le anticipazioni svelano che le cose potranno solo peggiorare. Nel corso degli episodi del 2 e 3 gennaio vedremo che Celia peggiorerà sempre di più e Felipe compirà un gesto inaspettato.

Inigo, intanto, sarà sempre più coinvolto dalle gare di boxe e incomincerà a guadagnare molti soldi loschi. Flora e Leonor, però, capteranno qualcosa e incominceranno ad indagare sulla vicenda.

Una Vita trama 2 gennaio: i sospetti di Flora e Leonor

Le anticipazioni della puntata di Una Vita di giovedì 2 gennaio vedono come protagonista ancora Celia. La giovane, purtroppo, sarà in punto di morte dal momento che ha contratto lo stesso virus degli abitanti dell’Hoyo. Lucia sarà disperata e troverà in Telmo una forte spalla su cui piangere. Samuel, ovviamente, non sarà affatto felice della cosa e incomincerà a tramare un diabolico piano.

Inigo, nel frattempo, vincerà un’ingente somma di denaro puntando sulle gare clandestine di boxe. Flora e Leonor, però, non riusciranno a comprendere come abbia fatto l’uomo a guadagnare tutti quei soldi, per tale ragione incominceranno a sospettare che dietro ci sia qualcosa di losco. Intanto, la casa di Celia viene completamente messa in quarantena onde evitare che il virus si diffonda nel paese.

Anticipazioni 3 gennaio: il gesto d’amore di Felipe

L’episodio di venerdì 3 gennaio di Una Vita, invece, secondo le anticipazioni, sarà incentrato su di un inaspettato colpo di testa da parte di Felipe. Samuel chiederà all’uomo e a Lucia di restare a dormire a casa sua considerando che la casa dove si trova Celia è completamente isolata.

Telmo, però, sarà estremamente contrario a questa decisione. Anche Felipe non asseconderà la volontà dell’Alday poiché non riuscirà a stare separato dalla sua donna. Per tale ragione deciderà di violare la quarantena e trascorrere tutta la notte insieme alla sua donna.

L’uomo deciderà addirittura di baciare sulle labbra l’Alvarez Hermoso al punto da arrivare a contagiarsi dello stesso virus. Cosa costerà a Felipe questo estremo atto d’amore? Intanto, le condizioni della povera cugina di Lucia continueranno a peggiorare. Solamente un miracolo potrebbe essere in grado di salvarle la vita.