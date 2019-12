Grande Fratello Vip: svelata un’altra concorrente ufficiale

La pagina del Grande Fratello Vip ha deciso di comunicare un’altra concorrente ufficiale del reality. Ecco tutti i dettagli.

Grande Fratello Vip: Paola Di Benedetto è l’ottava concorrente ufficiale

A nemmeno dieci giorni dall’inizio della quarta edizione del Grande Fratello Vip, la pagina ufficiale del programma ha deciso di rivelare un’altra concorrente. Si tratta di Paola Di Benedetto. I rumors delle ultime settimane su di lei, dunque, erano più che fondati.

La pagina Instagram del programma ha diffuso un video in cui Paola ammetteva di essere una delle concorrenti ufficiali. (Continua dopo il post)

Paola Di Benedetto si è fatta conoscere in tv per essere stata una delle Madre Natura di Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Un paio di anni fa ha partecipato all’Isola dei Famosi e in quell’occasione ha iniziato un flirt con Francesco Monte, mentre l’ex fidanzato Matteo Gentili rilasciava interviste per confessare la sua delusione.

La storia con Francesco Monte è naufragata dopo appena due mesi, ma la modella è riuscita a voltare pagina con Federico Rossi, cantante del duo Benji e Fede. Dopo una crisi che li ha allontanati per un po’ di tempo, adesso sono più innamorati che mai. Curiosi di vedere Paola nella Casa più spiata d’Italia?

Il cast

Per il momento gli otto concorrenti ufficiali della quarta edizione del Grande Fratello Vip sono: Rita Rusic, Pago, Antonella Elia, Adriana Volpe, Michele Cucuzza, Antonio Zequila, Clizia Incorvaia e Paola Di Benedetto. Rimangono le indiscrezioni delle ultime settimane su Barbara Alberti, Paolo Ciavarro, Aristide Malnati, Fabio Testi, Andrea Denver.

Inoltre, sono stati fatti i nomi di alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi, Andrea Dal Corso e Ivan Gonzalez.

Il conduttore, Alfonso Signorini, sarà affiancato in tutte le puntate da Wanda Nara e Pupo, pronti per questo nuovo ruolo da opinionisti di reality. Alfonso ha anche rivelato che avrebbe voluto nel programma Giulia De Lellis nelle vesti di opinionista, ma non è stato possibile.

Per il momento che cosa ne pensate di questa prima parte del cast del reality? Per avere gli altri nomi bisognerà attendere i prossimi giorni.