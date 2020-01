Eros Ramazzotti dimentica l’ex moglie Marica Pellegrinelli: ecco con chi è stato beccato in vacanza

Eros Ramazzotti in vacanza ai tropici

Eros Ramazzotti ha approfittato del periodo natalizio e della separazione dalla moglie Marica Pellegrinelli per trascorre un periodo di relax al caldo.

Ma il cantante non è da solo, infatti con lui ci sono la primogenita Aurora e il suo storico fidanzato Goffredo Cerza. A farci sapere di questa unione familiari ci hanno pensato i diretti interessati attraverso delle foto e clip su Instagram.

Il cantante insieme alla figlia Aurora e il genero Goffredo

Sicuramente il 2019 è stato un anno molto difficile per Eros Ramazzotti. Infatti dopo l’operazione alle corde vocali perfettamente riuscita, dopo dieci anni si è lasciato con Marica Pellegrinelli, madre dei suoi due figli.

Per questo motivo ora il cantante ha deciso di staccare la spina e rigenerarsi in un Paese tropicale con Aurora e il genero. Attraverso delle Stories condivise su IG, i loro follower hanno avuto la possibilità di vedere come si stanno divertendo e rilassando tutti e tre. Eros ha condiviso uno scatto in cui è sulla spiaggia in costume, mentre la primogenita ha postato una clip dove il genitore abbraccia una palma mormorando mentre ride: “Ti amo, ti amo”.

Eros Ramazzotti si dichiara single

A quanto pare Eros Ramazzotti ha ritrovato la serenità dopo aver annunciato la fine del suo matrimonio con la modella Marica Pellegrinelli. Anche se sul web si parla di un nuovo flirt, per il momento l’ex di Michelle Hunziker sembrerebbe ancora single.

“Sono orgogliosamente single – ha svelato al Corriere della Sera -, ma se saluto una fan a Lubiana o se mando un sms alla nuova miss Italia qualcuno si inventa chissà che storia… So di essere nell’occhio del ciclone, ma non c’è freno allo schifo del gossip”,

ha dichiarato il cantautore riferendosi ad un possibile gossip su Carolina Stramare, Miss Italia 2019. Mentre la sua ex consorte si è ripresa immediatamente, infatti una storia d’amore relazione con Charley Vezza, proprietario dello storico e noto marchio piemontese ‘Gufram’.