Rosa Perrotta e i problemi d’intimità con Pietro Tartaglione: le nuove dichiarazioni dell’ex tronista

Rosa Perrotta ha detto qualcosa in più dopo l’intervista rilasciata a Chi nella quale confessava di avere dei problemi con Pietro Tartaglione.

Rosa e Pietro in crisi? Lei ammette: ‘Problemi intimi’

Rosa Perrotta la settimana scorsa ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi confessando di avere problemi di intimità con Pietro Tartaglione. La coppia è nata a Uomini e Donne circa due anni fa, sono andati subito a convivere e da cinque mesi sono diventati genitori del piccolo Domenico. L’ex tronista, però, ha ammesso che Pietro pensava di essere in crisi con lei in questi mesi perché non ci sono più stati rapporti intimi tra loro.

Le nuove parole di Rosa

Dopo la pubblicazione dell’intervista c’è stata grande curiosità da parte dei fan sulla vicenda, ma Rosa si è affrettata a scrivere un commento su Instagram: “Tutto nella norma, le neo mamme lo sanno“. Quindi, per Rosa non è un problema e con il tempo le cose miglioreranno.

Pietro, invece, ha deciso di non commentare l’intervista su Chi e di non rispondere alle provocazioni o alle semplici domande sui social. Come starà vivendo questo periodo con il bambino molto piccolo e con la lontananza fisica di Rosa?

Le critiche

Nel frattempo, però, Rosa e Pietro stanno continuando a mostrarsi felici e uniti sui social. Hanno trascorso il loro primo Natale da genitori, ma il momento è stato rovinato da alcuni utenti Instagram che li hanno sommersi di critiche. Il motivo? La coppia ha deciso di regalare al figlio Dodo un modello di Mini Cooper. Per molti è un regalo del tutto fuori luogo ad un bambino di appena cinque mesi, ma Rosa e Pietro hanno difeso la loro scelta.

Il matrimonio

Quando Rosa ha partecipato all’Isola dei Famosi, Pietro le ha fatto la proposta di matrimonio in diretta tv. I preparativi erano quasi ultimati, ma l’arrivo inaspettato del piccolo Dodo ha costretto Rosa e Pietro a rimandare le nozze.

Tuttavia, la location è già stata decisa. Rimane da capire quando vorranno fare il grande passo. Rosa ha confessato che vorrebbe aspettare ancora un po’ così Dodo potrà portare le fedi.